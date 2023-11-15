92 казахстанца эвакуировали из сектора Газа - МИД
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Сегодня состоялся первый этап эвакуации, в результате которого через контрольно-пропускной пункт "Рафах" из сектора Газа на территорию Египта перешли 92 гражданина Казахстана и члены их семей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.
"После процедур на границе наши граждане в составе колонны выехали в г. Каир и в ближайшее время прибудут туда", - говорится в сообщении.
Казахстанские дипломаты на месте оказали всю необходимую консульско-правовую и психологическую помощь соотечественникам.
"Необходимо отметить, что эвакуация граждан РК из сектора Газа происходит поэтапно. В этой связи, казахстанские дипломаты продолжат работу с компетентными органами Израиля, Египта, Палестинской национальной администрации и другими международными организациями по эвакуации оставшихся наших соотечественников из анклава", - отметили в ведомстве.
В МИД сообщили, что после того, как все наши граждане будут благополучно доставлены из сектора Газа в Каир, Правительством РК будет направлен эвакуационный борт.
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