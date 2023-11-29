Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Палестине
Сегодня, 14:30
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Сегодня, 14:30Сегодня, 14:30
144Фото: AP
Вопрос о дополнительной гуманитарной помощи Палестине обсуждён на заседании правительственной комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.
На заседании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра было озвучено, что гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн.
Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время.
Поддержка Казахстана направлена на помощь Палестине в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа.
Ранее Казахстан предоставил палестинскому народу гуманитарную помощь в размере один миллион долларов.
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