  • 29 Ноября, 16:03
  • BAIGENEWS

Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Палестине

Сегодня, 14:30
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AP Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30
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Фото: AP

Вопрос о дополнительной гуманитарной помощи Палестине  обсуждён на заседании правительственной комиссии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

На заседании под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра было озвучено, что гуманитарная помощь включает продукты питания, постельные принадлежности, лекарственные средства и медицинские изделия общим весом более 38 тонн.

Грузы будут отправлены авиатранспортом в ближайшее время.

Поддержка Казахстана направлена на помощь Палестине в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа.

Ранее Казахстан предоставил палестинскому народу гуманитарную помощь в размере один миллион долларов.

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