Курьер погиб в ДТП в Шымкенте

В Шымкенте скутер, за рулем которого находился курьер, врезался в ограждение, передает BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

ДТП произошло 26 апреля около 4:30 по улице Желтоксан. Водитель скутера не справился с управлением и транспортное средство въехало в железное ограждение частного жилого дома. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.