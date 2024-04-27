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Курьер погиб в ДТП в Шымкенте

Сегодня, 01:09
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 01:09
Сегодня, 01:09
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Шымкенте скутер, за рулем которого находился курьер, врезался в ограждение, передает BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

ДТП произошло 26 апреля около 4:30 по улице Желтоксан. Водитель скутера не справился с управлением и транспортное средство въехало в железное ограждение частного жилого дома. В результате ДТП мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

Возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование, сообщили в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

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