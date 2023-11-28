Хамас передал Израилю список освобождаемых заложников для продления перемирия

Палестинское радикальное движение ХАМАС передало Израилю список имен 11 заложников, подлежащих освобождению в рамках сделки по продлению перемирия в секторе Газа, передает BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Израиль получил имена 11 заложников, которые будут освобождены в рамках сделки по обмену удерживаемыми лицами", - приводит канал "Аль-Кахира иль-Ихбария" слова главы государственной информационной службы Египта Дия Рашвана.

Ранее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что Израиль готов согласиться продлить на два дня паузу в боевых действиях в секторе Газа, если до полуночи радикальное движение ХАМАС предоставит список имен 20 заложников, подлежащих освобождению.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед сообщил о том, что Израиль и ХАМАС при помощи посредников достигли принципиальной договоренности о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

Сделка будет действовать на прежних условиях: "на каждого заложника по 3 заключенных и 200 грузовиков с гуманитарной помощью ежедневно".