"Это героизм": эксперты высказались о возвращении тепла в Экибастуз

Фото: Валерий Бугаев/pavlodarnews.kz

Эксперты считают, что специалисты выбрали верный порядок, по которому восстанавливают теплоснабжения в Экибастузе, где всё ещё действует режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

"Алгоритм правильный. Сначала восстанавливается теплоснабжение, затем ведутся работы по восстановлению горячего и холодного водоснабжения, канализации, — пояснил экибастузский энергетик Евгений Сайбаталов. — Как горожанин и инженер-теплотехник со стажем отмечу, что предприятия города, области и других городов ведут полномасштабную работу по отогреву и наладке систем. Вижу положительную динамику.

Евгений Сайбаталов добавил, что работу осложняет мороз, но специалистов на местах достаточно. Всего в городе задействовали около 500 сотрудников крупных предприятий.

"Запустить тепловую сеть в морозы — просто героизм. Подача горячей воды в замёрзший металл — непростое занятие. Но вижу, что опыт специалистов даёт положительный результат. Динамика по темпам отогретых домов не может не радовать", — высказался Юрий Кусиди, который много лет трудится в коммунальной сфере, был заместителем акима Темиртау.

Ранее в акимате Экибастуза сообщали, что восстановительные работы продолжаются как на подводящих сетях, так и на внутридомовых. В пострадавших квартирах меняют радиаторы. За ночь с 3 на 4 декабря установили более 600 регистров. Горожан заверили, что радиаторов хватает.

Напомним, с ночи 28 ноября в Экибастузе действует режим чрезвычайной ситуации техногенного характера из-за аварии на теплосетях. Устранять последствия сначала вывели 15 аварийных бригад, после число увеличили – дополнительные силы прислали из Павлодара, Астаны, Караганды и Петропавловска. Специалисты трудятся круглосуточно. В городе организовали 14 стационарных пунктов обогрева, также есть около десяти мобильных внутри кварталов.

Премьер-министр РК Алихан Смаилов пообещал, что виновных накажут. Продолжается расследование.

По поручению Президента в Казахстане была создана комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Кроме того, в Правительстве рассматривают вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Предварительной причиной назвали техническую ошибку работников ТЭЦ, из-за чего на сети теплоснабжения подали повышенное давление, что привело к одномоментным повреждениям.

В Экибастузе действует оперативный штаб во главе с первым заместителем премьер-министра РК Романом Скляром.

Ранее сообщалось, что к теплоснабжению пока не подключены 11 домов. Ожидается, что систему восстановят до конца дня.