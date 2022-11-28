Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергоактивов

Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

Из социальных учреждений и больниц эвакуированы постояльцы. Пациентов больниц решили пока не перевозить, в областную больницу отправили только пациентов со средней тяжестью заболевания.

Из-за отсутствия отопления экибастузские детсады 28 ноября не будут принимать детей , а школы перейдут на дистанционный формат обучения.

По состоянию на 01:30 в Экибастузе 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла.