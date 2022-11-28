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  • Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергоактивов
Instagram_ ete_ekb Сегодня, 07:00
207
Сегодня, 07:00
207
Фото: Instagram_ ete_ekb

Токаев поручил рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергоактивов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьер-министру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны, передаёт BaigeNews.kz.
 
Об это в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Руслан Желдибай.
 
"В связи с низким качеством управления данными активами происходят аварии и остановки подачи электроэнергии потребителям.
 
Инцидент с прекращением тепла в Экибастузе воспринят президентом с особой тревогой за благополучие жителей города. Им будет оказана помощь. По мнению главы государства, создание трудностей в жизнедеятельности граждан и ущемление их прав недопустимо", - написал Желдибай. 
 
Правительству и акимату Павлодарской области поручено в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
 
Напомним, коммунальная авария в Экибастузе произошла ночью 27 ноября. Позже стало известно, что изношенные тепловые сети не выдержали низких температур, на сетях образовались повреждения в разных местах, в результате на ТЭЦ Экибастуза в 1:30 ночи остановили три котлоагрегата.
 
Из социальных учреждений и больниц эвакуированы постояльцы. Пациентов больниц решили пока не перевозить, в областную больницу отправили только пациентов со средней тяжестью заболевания.
 
Из-за отсутствия отопления экибастузские детсады 28 ноября не будут принимать детей, а школы перейдут на дистанционный формат обучения.
 
По состоянию на 01:30 в Экибастузе 17 многоэтажных жилых домов, пять социальных и 21 объект юридических лиц по-прежнему остаются без подачи тепла. 
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#ТЭЦ #Токаев #Экибастуз #авария на ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 07:00
207
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