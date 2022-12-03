Роман Скляр останется в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС

Фото: t.me/KZgovernment

По поручению главы государства первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр находится в Экибастузе для контроля работ по ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Для координации действий и принятия оперативных решений вице-премьер на регулярной основе проводит заседания специального штаба.

В настоящее время привлечена дополнительная техника, всего задействовано более 50 единиц. На местах работают 36 бригад или 261 человек.

По состоянию на 12:00 часов 3 декабря из 76 домов без отопления по 48 работа завершена, еще по 28 необходимые мероприятия продолжаются.

Для горожан по-прежнему функционируют 14 пунктов обогрева.

Ход восстановительных работ находится на контроле Правительства и местных исполнительных органов. Роман Скляр будет оставаться в городе до полной ликвидации последствий ЧС.

Фото: t.me/KZgovernment

Напомним, батареи у жителей Экибастуза начали остывать в ночь на 27 ноября. Позже стало известно, что причиной стали повреждения на теплосетях и остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

Ночью 28 ноября в городе горняков и энергетиков объявили режим ЧС.

Президент поручил создать комиссию, которая займётся проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, а также рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Далее касым-Жомарт Токаев освободил от должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Временно исполняющим обязанности акима региона назначен Олег Крук. Его основная задача сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки.

Для контроля на ситуацией в Экибастуз прибыли вице-премьер и глава МЧС. Для ликвидации последствий ЧС в город съехались ремонтные бригады из других городов. Также в Экибастуз дополнительно направили группировку МЧС.

Фоторепортаж о том, как без отопления в 30-градусный мороз выживают экибастузцы можно посмотреть здесь.