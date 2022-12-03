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  • В экибастузских многоэтажках начали массово менять батареи
t.me/KZgovernment Сегодня, 19:04
286
Сегодня, 19:04
286
Фото: t.me/KZgovernment

В экибастузских многоэтажках начали массово менять батареи

Свыше пяти тысяч новых радиаторов различных видов привезли в Экибастуз, где из-за коммунальной аварии, оставившей город без отоления, по-прежнему действует режим ЧС, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По информации оперативного штаба по ликвидации последствий аварии на теплосетях, в Экибастузе начали массовую замену радиаторов отопления. 

В городе организовали специальные палатки, откуда специалисты выдают батареи.

"Сейчас мы проводим разморозку подвальных помещений. И по мере того, как мы подаём тепло, у некоторых жильцов лопаются батареи, и мы сразу же меняем их. К этому часу обеспечена поставка 5200 батарей различных видов" — рассказывают специалисты.

Для восстановления внутренней системы теплоснабжения в квартирах жители могут обратиться в колл-центр по номеру: 74-00-41. Заявку также можно оставить через WhatsApp-номера: 87076279332 и 87757100291. 

Для ликвидации последствий ЧС в городе привлечено 36 бригад или 290 человек и 52 единицы техники. 

Восстановительные работы контролирует Правительство и местные исполнительные органы.

Напомним,  в Экибастузе с 28 ноября действует режим ЧС.   Из-за аварии на сетях теплоснабжения и остановки ТЭЦ  в ночь на 27 ноября жители города гоняков остались без отопления в тридцатиградусный мороз.  Свою работу временно приостановили детские сады, а школьников перевели на дистанционку. В Павлодар пришлось эвакуировать постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений. Некоторым жителям, принадлежащим к социально-уязвимой категории населения предложили пожить в доме отдыха "Энергетик" на берегу Иртыша в Павлодаре.

Фоторепортаж о том, как без отопления в 30-градусный мороз выживают экибастузцы можно посмотреть здесь.

Президент поручил создать комиссию,  которая займётся проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, а также  рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Глава государства освободил от должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Временно исполняющим обязанности акима региона назначен Олег Крук. Его основная задача сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки.

В Экибастуз также прибыли вице-премьер и глава МЧС. Для ликвидации последствий ЧС в город отправились ремонтные бригады из других городов страны и группировка  МЧС РК. В пресс-службе Правительства ранее сообщали, что Роман Скляр останется в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

 

 

Фото: t.me/KZgovernment

 

Видео: t.me/KZgovernment
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#Экибастуз #режим ЧС #авария на ТЭЦ
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:04
286
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