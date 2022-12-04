ЧС в Экибастузе: из Караганды выехали ещё 70 специалистов

Для ликвидации последствий коммунальной аварии в Экибастуз из Караганды выехали ещё 70 специалистов, передаёт BaigeNews.kz.

"По поручению акима области сформировали бригаду из числа сотрудников строительных и коммунальных предприятий. Днём наши ребята, полностью экипированные необходимыми инструментами и техникой, выехали в Экибастуз. В данный момент они уже приступили к необходимым работам. Искренне благодарю ТОО "Энергоцентр", ТОО "Караганды Су", строительные компании города и всех карагандинцев которые не остались равнодушными", - написал аким Караганды Ермаганбет Булекпаев на своей странице в Instagram.

Ранее в Экибастуз выехали 22 специалиста ТОО "Караганды Су" и "Караганда Энергоцентр", а также сотрудники ДЧС и военные, пишет ekaraganda.kz.

Напомним, из-за аварии на сетях теплоснабжения и остановки ТЭЦ в ночь на 27 ноября жители Экибастуза остались без отопления в тридцатиградусный мороз. Приостановили работу детские сады, а школьников перевели на дистанционку. В Павлодар пришлось эвакуировать постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений. Некоторым жителям, принадлежащим к социально-уязвимой категории населения предложили пожить в доме отдыха "Энергетик" в Павлодаре.

Фоторепортаж о том, как без отопления в 30-градусный мороз выживают экибастузцы, можно посмотреть здесь.

Президент поручил создать комиссию, которая займётся проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, а также рассмотреть вопрос возвращения в госсобственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Глава государства освободил от должности акима Павлодарской области Абылкаира Скакова. Временно исполняющим обязанности акима региона назначен Олег Крук. Его основная задача сейчас заключается в том, чтобы нормализовать работу ТЭЦ и не допустить её остановки.

В Экибастуз также прибыли вице-премьер и глава МЧС. Для ликвидации последствий ЧС в город отправились ремонтные бригады из других городов страны и группировка МЧС РК.