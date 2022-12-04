"Работаем круглосуточно" — Роман Скляр отчитался о ситуации в Экибастузе

Фото: t.me/KZgovernment

Вице-премьер Роман Скляр, который в данный момент находится в Экибастузе, по телефону доложил премьер-министру страны Алихану Смаилову о ходе ликвидации последствий аварии на городских теплосетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Правительства РК.

Фото: t.me/KZgovernment

"На утро 4 декабря работа продолжается по 11 жилым домам в микрорайонах 5А, 5Б и 6. Степень готовности по ним высокая, поэтому до вечера ожидается подключение их тепловых узлов (подвалов). Параллельно в этих домах идёт замена радиаторов отопления и подводящих сетей. Ожидается, что вечером начнется теплоподача по квартирам", — сообщил Роман Скляр.

Фото: t.me/KZgovernment

Он также добавил, что в целом на контроле остаются уже подключенные дома, где есть необходимость в замене внутренних инженерных коммуникаций: труб канализации, водоснабжения и других.

Фото: t.me/KZgovernment

"Ни одна крупная задействованная организация не уйдет из этих домов, пока полностью работу не закончит. Всего в настоящее время привлечено 484 человека. Мы полностью нашу работу переформатировали, она ведется круглосуточно", — сказал Роман Скляр.

Фото: t.me/KZgovernment

Премьер-министр подчеркнул необходимость как можно быстрее закончить все работы и обеспечить жителей теплом.

"Продолжайте работу. Нужно как можно быстрее подключить тепло ко всем оставшимся домам, поскольку люди уже неделю без отопления. Никто не должен остаться без помощи и внимания государства", — сказал Алихан Смаилов.

Режим ЧС в городе горняков объявили 28 ноября — спустя сутки, как в квартирах жителей остыли батареи. Специалисты нашли целую серию из десятков порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, после чего произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

По поручению Президента в Казахстане работает комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Кроме того, в Правительстве рассматривают вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

В Экибастузе находится вице-премьер Роман Скляр, которому глава государства поручил оставаться в городе до тех пор, пока там полностью не ликвидируют последствия ЧС.

На восьмой день после аварии, дома массово подключают к теплу. По данным оперативного штаба, осталось 11 многоэтажек, которые обещают уже сегодня подключить к системе отопления. Параллельно специальные бригады меняют батареи в квартирах. Временно исполняющий обязанности акима области Олег Крук заявил, что радиаторов хватит всем.

Не останавливаются и волонтеры, партийцы, а также другие неравнодушные люди, они каждый день раздают жителям обогреватели и тёпные одеяла. Продолжают работать пункты обогрева.

Всего в ремонтно-восстановительных работах задействовано около 500 человек. Специалисты прибыли из разных регионов страны.