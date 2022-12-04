ЧС в Экибастузе: оставшиеся без тепла 11 домов обещают подключить сегодня

Фото: t.me/KZgovernment

Специалисты из разных регионов страны продолжают восстанавливать Экибастуз после коммунальной аварии, оставившей город без тепла, передаёт BaigeNews.kz.

По данным оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, по состоянию на 8:00 4 декабря остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов.

"Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения", — говорится в сообщении.

Всего в Экибастузе 689 многоэтажек. Оставшиеся 11 домов планируют подключить до конца дня.

В ремонтно-восстановительных работах задействовано около 500 человек.

Напомним, 27 ноября жители Экибастуза проснулись от холода в своих квартирах, ночью в домах остыли батареи. Специалисты нашли целую серию из десятков порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, после чего произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

Из-за холода в помещениях работу временно приостановили детские сады, а школьников перевели на дистанционный формат обучения, в Павлодар эвакуировали постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений. Спустя сутки, 28 ноября в городе горняков и энергетиков объявили режим ЧС.

По поручению Президента в Казахстане была создана комиссия, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Кроме того, в Правительстве рассматривают вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Между тем, в Экибастузе на восьмой день после аварии, дома массово подключают к теплу, но радиаторы и стояки в размороженных многоэтажках не выдерживают перепада температур, лопаются. Их оперативно меняют специальные бригады, усиленные сантехниками из разных предприятий области и соседних регионов страны. Тем временем, волонтеры, партийцы и неравнодушные предприниматели каждый день раздают жителям обогреватели и тёпные одеяла. Продолжают работать пункты обогрева.