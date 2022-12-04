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  • ЧС в Экибастузе: оставшиеся без тепла 11 домов обещают подключить сегодня
t.me/KZgovernment Сегодня, 10:35
174
Сегодня, 10:35
174
Фото: t.me/KZgovernment

ЧС в Экибастузе: оставшиеся без тепла 11 домов обещают подключить сегодня

Специалисты из разных регионов страны продолжают восстанавливать Экибастуз  после коммунальной аварии, оставившей город без тепла, передаёт BaigeNews.kz.

По данным оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, по состоянию на 8:00 4 декабря остаются не подпитанными тепловые узлы 11 домов.

"Ведутся работы по восстановлению подачи тепла в квартирах. В размороженных домах заменяются стояки, радиаторы. Также ведутся работы по ремонту систем водо- и теплоснабжения", — говорится в сообщении.

Всего в Экибастузе 689 многоэтажек. Оставшиеся 11 домов планируют подключить до конца дня.

В ремонтно-восстановительных работах задействовано около 500 человек.

Напомним,  27 ноября жители Экибастуза проснулись от холода в своих квартирах, ночью в домах остыли батареи.  Специалисты нашли  целую серию из десятков порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, после чего произошла остановка котлов на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго".

Из-за холода в помещениях работу временно приостановили детские сады, а школьников перевели на дистанционный формат обучения, в Павлодар эвакуировали постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений. Спустя сутки,  28 ноября в городе горняков и энергетиков объявили режим ЧС

По поручению Президента в Казахстане  была создана комиссия,  которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Кроме того, в Правительстве рассматривают вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Между тем, в Экибастузе на восьмой день после аварии, дома массово подключают к теплу, но радиаторы и стояки в размороженных многоэтажках не выдерживают перепада температур, лопаются. Их оперативно меняют специальные бригады,  усиленные сантехниками из разных предприятий области и соседних регионов страны. Тем временем, волонтеры, партийцы и неравнодушные предприниматели каждый день раздают жителям обогреватели и тёпные одеяла. Продолжают работать пункты обогрева.

 

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#Экибастуз #авария на ТЭЦ #режим ЧС
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:35
174
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