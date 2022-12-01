Президент поручил создать комиссию по проверке подготовки к отопительному сезону

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Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил создать комиссию во главе с первым заместителем руководителя Администрации Президента Тимуром Сулейменовым по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Акорды БОРТ №1.

В состав комиссии войдут представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.

Также Касым-Жомарт Токаев поручил завершить работу в течение десяти дней с выводами и рекомендациями.