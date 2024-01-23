Ещё одно землетрясение произошло рядом с Алматы

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана почувствовали землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали покидать свои дома. 44 человека обратились за медпомощью.

23 января в школах Алматы отменили занятия.

Позже в ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении, и рассказали, как собрать "тревожный чемоданчик".

Учёные объяснили, почему подземные толчки почувствовали также жители Караганды и Астаны.