  • 23 Января, 16:49
  • BAIGENEWS

Ещё одно землетрясение произошло рядом с Алматы

Сегодня, 15:50
АВТОР
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pxhere.com Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
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Фото: pxhere.com

Новые подземные толчки произошли близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили сейсмологи, сеть станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 15:24.

"Эпицентр землетрясения расположен в 251 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9", - говорится в сообщении.

Сведений об ощутимости на территории РК нет.

Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана почувствовали землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали покидать свои дома. 44 человека обратились за медпомощью.

23 января в школах Алматы отменили занятия.

Позже в ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении, и рассказали, как собрать "тревожный чемоданчик". 

Учёные объяснили, почему подземные толчки почувствовали также жители Караганды и Астаны.

Глава правительства поручил акиматам регионов совместно с госорганами откорректировать планы действий по ликвидации и предупреждению подобных чрезвычайных ситуаций.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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