Ещё одно землетрясение произошло рядом с Алматы
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Новые подземные толчки произошли близ Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили сейсмологи, сеть станций ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК зарегистрировала землетрясение в 15:24.
"Эпицентр землетрясения расположен в 251 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.2. Магнитуда MPV 4.9", - говорится в сообщении.
Сведений об ощутимости на территории РК нет.
Напомним, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана почувствовали землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали покидать свои дома. 44 человека обратились за медпомощью.
23 января в школах Алматы отменили занятия.
Позже в ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении, и рассказали, как собрать "тревожный чемоданчик".
Учёные объяснили, почему подземные толчки почувствовали также жители Караганды и Астаны.