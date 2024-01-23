Почему землетрясение в Алматы почувствовали жители Астаны
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Жители столицы почувствовали землетрясение в Алматы из-за того, что сейсмическая волна оказалась достаточно большой, cообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передаёт BaigeNews.kz.
"Толчок был достаточно сильный, эпицентр был расположен близко. Казахстан же на границе с Кыргызстаном и Китаем, где-то в 250-260 километрах. Афтершоки, волна сейсмическая была достаточно большой около шесть с половиной, семь баллов по шкале Рихтера была сила толчка. Поэтому почувствовали ее где-то и в центральном Казахстане. Вот эта волна прошла, она направлена была именно с юга на север, она вверх ушла к нам. Поэтому мы здесь тоже почувствовали, хотя и очень слабо", - сказал Саясат Нурбек на брифинге в правительстве.
Он также добавил, что Астана расположена на так называемой Туранской платформе. И поэтому жителям столицы бояться нечего.
"Поэтому это был просто афтершок, колебания дошли сюда. Сам по себе толчок был сильный. Волноваться незачем".
Ранее сообщалось, в ночь на 23 января жители ряда городов Казахстана ощутили землетрясение. Первыми о подземных толчках стали сообщать алматинцы. Люди стали поспешно покидать свои дома. Полиция Алматы приняла меры по обеспечению правопорядка в городе, сотрудники патрульной полиции, участковые инспекторы, оперподразлеления переведены на усиленный вариант несения службы.
Запущена "горячая линия" для обращений граждан. Развёрнут оперативный штаб под руководством акима Алматы Ерболата Досаева.
В Алматы 23 января отменили занятия для учеников школ, которые обучаются в первую смену, а также для учащихся колледжей.
Касым-Жомарт Токаев проведёт совещание по ситуации в Алматы. В ДЧС объяснили, почему не предупредили о землетрясении в Алматы. 44 человека обратились за медпомощью после землетрясения в Алматы.
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