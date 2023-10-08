Байден распорядился оказать дополнительную помощь Израилю

Президент США Джо Байден распорядился направить Израилю дополнительную помощь в связи с нападением боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Об этом сообщил Белый дом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня утром команда по вопросам национальной безопасности проинформировала президента и вице-президента [США Камалу Харрис] о ситуации в Израиле. Президент распорядился оказать дополнительную помощь Израилю перед лицом беспрецедентного террористического нападения со стороны ХАМАС", - отмечается в распространенном заявлении.

Напомним, рано утром 7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву. Сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны".Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу.

В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе.

В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль. В их числе и казахстанская Air Astana, которая отменила рейс из Алматы в Тель-Авив, а пассажирам, уже купившим билеты предложила полный возврат денег.

Между тем, посольство Казахстана в Израиле обратилось к гражданам нашей страны, порекомендовав им соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

МИД РК сделало заявление по ситуации в Израиле.

Ранее сообщалось, что с субботы, когда палестинские боевики прорвались из Газы на территорию Израиля, было убито более 600 израильтян, говорится в сообщении пресс-службы правительства Израиля в фейсбуке.

Кроме того, более 100 человек были похищены и более 2 тысяч ранены.