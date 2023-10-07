Это не операция: Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны

Израиль находится в состоянии войны, а не в формате операции, заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов из сектора Газа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА "Новости".

"Мы находимся в состоянии войны. Это не операция <...>, а война", — сказал он.

Нетаньяху заявил, что созвал руководителей силовых ведомств и поручил зачистить населенные пункты от проникших из сектора Газа боевиков, а также приказал провести широкую мобилизацию резервов.

"Противник заплатит цену, которую он никогда не знал", — подчеркнул премьер.

Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля. По информации СМИ, при этом погибли не менее шести человек, более трехсот получили ранения. Сообщалось также о вторжении боевиков в приграничные районы — по оценкам полиции, их не менее 60 в 14 локациях по всей стране.

Военное крыло ХАМАС утверждает, что начало против Израиля операцию под названием "Потоп Аль-Аксы", из анклава выпустили пять тысяч ракет. Кроме того, по словам представителя движения, в плен захватили как минимум 35 израильских военнослужащих и поселенцев.

Армия обороны Израиля заявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа.