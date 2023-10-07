Приостановлены рейсы из Казахстана в Тель-Авив

Из-за обострения палестино-израильского конфликта авиакомпания Air Astana сообщила о том, что запланированный по расписанию рейс завтра будет выполняться при условии сохранения безопасности аэропорта Бен-Гурион, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Также отмечается, что все последующие рейсы в Тель-Авив приостановлены до дополнительного уведомления

"Air Astana приостановила продажу билетов на рейсы в Тель-Авив до дополнительного уведомления. Пассажирам, которые ранее приобрели билеты и теперь желают отменить свои поездки в связи с текущей обстановкой, авиакомпания предлагает полный возврат билетов по месту приобретения", — говорится в сообщении.

Напомним, в Израиле на данный момент объявлен режим ЧП по всей стране. Рано утром радикалы из сектора Газа выпустили сотни ракет по территории Израиля, объявив о начале военной операции "Потоп Аль-Аксы" и запуске пяти тысяч ракет. Вслед за этим военные объединения ХАМАС, находившиеся в секторе Газа, перешли государственную границу Израиля, атакуя блокпосты, захватывая мирные поселения.

Армия обороны Израиля заявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи". Десятки израильских истребителей нанесли удары по целям ХАМАС в секторе Газа. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в первом обращении к нации с начала ракетных обстрелов из сектора Газа заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны, а не в формате военной операции.

Ранее сообщалось о том, что более 20 израильтян убиты и свыше 500 ранены.