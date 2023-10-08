МИД Казахстана сделал заявление по ситуации в Израиле

В Министерстве иностранных дел Казахстана прокоментировали палестино-израильского конфликт, передаёт BaigeNews.kz.

"Казахстан выражает глубокую озабоченность в связи с серьёзным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения. Призываем стороны к поиску политических инструментов для разрешения ситуации мирным путем и не прибегать к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации обстановки не только между двумя государствами, но и на Ближнем Востоке в целом," — заявил официальный спикер ведомства Айбек Смадияров.

В МИД РК также отметили, что Посольство Казахстана в Тель-Авиве поддерживает постоянный контакт с нашими гражданами, находящимися в Израиле. Создана горячая линия Посольства, формируется список граждан РК для оказания им дальнейшего содействия в возращении на Родину.

Напомним, рано утром 7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву. Сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны".Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу.

В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе.

В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль. В их числе и казахстанская Air Astana, которая отменила рейс из Алматы в Тель-Авив, а пассажирам, уже купившим билеты предложила полный возврат денег.

Между тем, посольство Казахстана в Израиле обратилось к гражданам нашей страны, порекомендовав им соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.