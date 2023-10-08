Палестино-израильский конфликт: люди ищут пропавших без вести родных, больницы оказывают помощь раненым

Израильтяне все еще пытаются осознать новую реальность, возникшую после беспрецедентной и неожиданной атаки ХАМАС. Многие отчаянно разыскивают пропавших без вести близких, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Число погибших растёт. В соцсетях множество шокирующих кадров со всё ещё неубранными телами, лежащими на дорогах вблизи сектора Газа. На одном видео показаны вещи убитой семьи, включая и детскую коляску.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил нападения сектора Газа с мировыми лидерами, сообщила его канцелярия. Среди собеседников по телефонным переговорам — президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, которое опубликовала The Times of Israel.

Посол Непала в Израиле Канта Риджал сообщила, что десять непальских студентов убиты на юге Израиля.

По её словам, еще один студент пропал без вести, четверо получили ранения.

Студенты приехали в Израиль по 11-месячной двусторонней программе по изучению сельского хозяйства.

Посол также сообщила, что девять непальских студентов все еще прячутся в бомбоубежище и не могут добраться до безопасного места.

Вчера сообщалось о том, что 17 студентов из Непала, обучающихся в Израиле, находятся в плену у ХАМАС.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил нападения сектора Газа с мировыми лидерами, сообщила его канцелярия. Среди собеседников по телефонным переговорам — президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

"Все лидеры выразили однозначную поддержку праву Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра, которое опубликовала The Times of Israel.

Папа римский Франциск призвал к прекращению вооруженных нападений. "Стоит понимать, что терроризм и война не приводят к каким-либо решениям. Война — это поражение!", — написал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен вслед за президентом Джо Байденом осудил нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАС.

"Никогда не может быть оправдания террору. Мы остаемся солидарны с правительством и народом Израиля и выражаем наши соболезнования в связи с гибелью израильтян в результате этих атак", — отмечается в заявлении, размещенном на сайте государственного департамента.

США поддерживают Израиль в его праве на самооборону и намерены поддерживать связь с властями страны, подчеркивается в сообщении.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала, что поговорила с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, выразив свою поддержку. ЕС скорбит по жертвам "бессмысленных нападений", подчеркнула она. "Израиль имеет право защищать себя — сегодня и в ближайшие дни. Европейский союз поддерживает Израиль", — написала Урсула фон дер Ляйен.

Как сообщает Mash, Десятки тел туристов нашли на месте проведения фестиваля Nature Party под израильским Офакимом. Среди них опознали известного в стране футболиста марокканского происхождения Лиора Асулина, который считался одним из самых результативных нападающих местной премьер-лиги.

Прямо сейчас продолжается опознание людей, погибших после атаки ХАМАС. На некоторых нашли следы пыток. По последним данным за сутки в Израиле погибло больше 500 человек. Ещё 2000 были ранены. Одна из них Шани Лук, которой палестинские боевики сломали ноги и увезли в неизвестном направлении.

Между тем, армия Израиля продолжает операции в восьми населенных пунктах страны — в основном для того, чтобы убедиться, что эти населенные пункты "очищены от террористов". ХАМАС утверждает, что продолжает вести "ожесточенные бои" на территории Израиля.

Перестрелки продолжаются в нескольких населённых пунктах, расположенных рядом с Газой, однако Силы обороны Израиля заявляют, что боевики не контролируют полностью ни один из них.

Израильская авиация нанесла удары по 150 целям в секторе Газа. Серди них – два банка и дома лидеров ХАМАС, в том числе дом главы разведки исламистской группировки.

По меньшей мере 300 израильтян и 313 палестинцев убиты за последние сутки, согласно сообщениям официальных представителей сторон. Израильская армия сообщает об уничтожении более 400 боевиков. Обе стороны также заявляют о десятках пленных.

Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что боевики группировки не нападают на мирных жителей, несмотря на заявления властей Израиля, сообщения местных жителей, Amnesty International и других правозащитных организаций об обратном.

Израильские военные открыли предупредительный огонь по членам "Хезболлы", приближавшимся к району, который был атакован утром. Ранее боевики "Хезболлы" обстреляли территорию Израиля из минометов "в знак солидарности с палестинским сопротивлением". Израильские военные нанесли артиллерийский удар по району в Ливане, откуда были произведены выстрелы.

Израильская армия продолжает наносить авиаудары по позициям и объектам боевиков ХАМАС.

Армия обороны Израиля сообщила на сайте Х: "Истребители ЦАХАЛа нанесли удар по объектам террористов ХАМАС в Газе, которые использовались для нападения на Израиль. Мы продолжим защищать гражданское население Израиля".

"Были нанесены удары по военным штабам террористической организации ХАМАС, используемым для осуществления террора, а также по военным штабам террористической организации "Исламский джихад", которые использовались в ходе последних операций, и по дополнительным военным штабам террористической организации "Исламский джихад", которые использовались ракетными войсками этой террористической организации", - говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Высокопоставленный представитель ХАМАС заявил, что боевики группировки не нападают на мирных жителей, несмотря на заявления властей Израиля, сообщения местных жителей, Amnesty International и других правозащитных организаций об обратном.

Израильские военные открыли предупредительный огонь по членам "Хезболлы", приближавшимся к району, который был атакован утром. Ранее боевики "Хезболлы" обстреляли территорию Израиля из минометов "в знак солидарности с палестинским сопротивлением". Израильские военные нанесли артиллерийский удар по району в Ливане, откуда были произведены выстрелы.

С субботы, когда палестинские боевики прорвались из Газы на территорию Израиля, было убито более 600 израильтян, говорится в сообщении пресс-службы правительства Израиля в фейсбуке.

Кроме того, более 100 человек были похищены и более 2 тысяч ранены.

Напомним, рано утром 7 октября ХАМАС нанёс ракетный удар по Тель-Авиву. Сотни боевиков проникли на территорию Израиля, а по израильским городам были выпущены несколько тысяч ракет. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил: "Мы находимся в состоянии войны".Иерусалим объявил, что отключит подачу электричества в Газу.

В этот же день израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе.

В стране началась мобилизация резервистов. Иностранные авиакомпании отменяют рейсы в Израиль. В их числе и казахстанская Air Astana, которая отменила рейс из Алматы в Тель-Авив, а пассажирам, уже купившим билеты предложила полный возврат денег.

Между тем, посольство Казахстана в Израиле обратилось к гражданам нашей страны, порекомендовав им соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей.

МИД РК сделало заявление по ситуации в Израиле.