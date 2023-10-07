Армия Израиля ударила по двум многоэтажкам в Газе

Израильские истребители атаковали многоэтажные здания в Газе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

В Сети появились фото и видео авиаударов по высоткам.

Армия Израиля заявляет, что там находилась принадлежащая ХАМАС военная инфраструктура.

По информации палестинских СМИ, в высотках было около 100 жилых квартир.

Также СМИ пишут, что ХАМАС угрожает атаковать Тель-Авив после взрыва двух высотных башен в секторе Газа.

Недавно ВВС Израиля снесли 14-этажную Палестинскую башню в центре города Газа.

Напомним, рано утром 7 октября группы палестинских боевиков выпустили по Израилю пять тысяч ракет. Десятки вооруженных палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа". Между тем, израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

В Израиле на данный момент объявлен режим ЧП по всей стране.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны, а не в формате военной операции.

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила рейсы из Алматы в Тель-Авив.