Посольство обратилось к находящимся в Израиле казахстанцам

Посольство Казахстана в Израиле обратилось к гражданам нашей страны в связи с эскалацией палестино-израильского конфликта, передаёт BaigeNews.kz.



"В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности, находящимся на юге страны), соблюдать указания командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей", - указывается в сообщении.

Посольство приводит свои контакты в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, Whatsapp), +7 700 111 31 96 (Whatsapp).

Напомним, рано утром 7 октября группы палестинских боевиков выпустили по Израилю пять тысяч ракет. Десятки вооружённых палестинцев проникли в четыре поселения, расположенных на израильской территории близ сектора Газа. Между тем, израильские силы наносят удары по сектору, откуда проникли группы палестинских радикалов.

В Израиле объявлен режим ЧП по всей стране. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна сейчас находится в состоянии войны, а не в формате военной операции. По сообщениям СМИ, по меньшей мере 150 израильтян погибли, около тысячи ранены, десятки взяты в заложники.

Казахстанская авиакомпания Air Astana приостановила рейсы из Алматы в Тель-Авив.