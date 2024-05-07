Двое детей погибли, десять человек пострадали в ДТП под Темиртау

Двое детей погибли при ДТП в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло 7 мая на автодороге Алматы – Екатеринбург в районе ПВП Темиртау. Столкнулись автомашины Toyota Camry и Chevrolet Nexia. Два несовершеннолетних пассажира Chevrolet Nexia скончались на месте происшествия, десять пассажиров обеих машин доставлены в больницу.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства", – сообщили в полиции.