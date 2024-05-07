Двое детей погибли, десять человек пострадали в ДТП под Темиртау
Вчера, 23:33
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:33Вчера, 23:33
475Фото: скриншот видео
Двое детей погибли при ДТП в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.
ДТП произошло 7 мая на автодороге Алматы – Екатеринбург в районе ПВП Темиртау. Столкнулись автомашины Toyota Camry и Chevrolet Nexia. Два несовершеннолетних пассажира Chevrolet Nexia скончались на месте происшествия, десять пассажиров обеих машин доставлены в больницу.
"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства", – сообщили в полиции.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое
- Живой концерт в поезде "Атырау-Астана" устроили юные музыканты
- Ловили нарушителей несколько дней: ветеран-пограничник рассказал о сложностях профессии
- Из-за аномального холода в Москве возобновят подачу тепла в дома
- Пожилые супруги заживо сгорели при пожаре в Актобе
- Американец приехал в Кызылорду искать данные о родителях и брате