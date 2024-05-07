  • 8 Мая, 11:15
  • BAIGENEWS

Двое детей погибли, десять человек пострадали в ДТП под Темиртау

Вчера, 23:33
АВТОР
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скриншот видео Вчера, 23:33
Вчера, 23:33
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Фото: скриншот видео

Двое детей погибли при ДТП в Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

ДТП произошло 7 мая на автодороге Алматы – Екатеринбург в районе ПВП Темиртау. Столкнулись автомашины Toyota Camry и Chevrolet Nexia. Два несовершеннолетних пассажира Chevrolet Nexia скончались на месте происшествия, десять пассажиров обеих машин доставлены в больницу. 

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Выясняются обстоятельства", – сообщили в полиции.

 
 
 
 
 
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Публикация от БЛОГ Дениса Денски (@denski_blog)

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