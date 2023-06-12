12 июня – День общенационального траура по погибшим в пожаре в области Абай

Фото: neonomad.kz

Сегодня в Казахстане - национальный траур по погибшим в лесном пожаре в области Абай, передает BaigeNews.kz. Жертвами бедствия стали 14 работников лесничеств. Их имена опубликовало министерство экологии. По фактам их гибели и возникновения лесного пожара правоохранительные органы завели уголовные дела.

Мы напомним, как развивалась трагедия.

Днём, 8 июня, в МЧС Казахстана сообщили о пожаре на территории природного резервата "Семей орманы" в области Абай. Тогда еще не было ясно, какой масштаб у огня.

9 июня стало известно, что площадь пожара уже достигла 30 тысяч гектаров, а число задействованных в тушении пожара людей увеличили до 600 человек, привлекли шесть вертолетов. Ближе к вечеру в МЧС сообщили о том, что 14 лесничих перестали выходить на связь. Начался их поиск.

Около 18:00 часов в Семее объявили режим ЧС из-за лесного пожара.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал первые поручения в связи с произошедшим и поручил министру по чрезвычайным ситуациям Юрию Ильину оперативно выехать на место происшествия и возглавить работу по борьбе со стихийным бедствием.

В этот же день стало известно о смерти трех пропавших работников лесничества.

Около 23:00 часов, Токаев отложил свой визит за границу из-за пожара в области Абай.

Тогда же стало известно, что площадь возгорания достигла 60 тысяч гектаров.

Президент освободил Юрия Ильина от должности министра по чрезвычайным ситуациям. На его место назначили Сырыма Шарипханова.

Ближе к ночи на месте пожара обнаружили тела еще 11 погибших.

В министерстве экологии Казахстана опубликовали список погибших сотрудников лесного хозяйства. В ведомстве сообщили, что по факту пожара и гибели 14 человек в области Абай начато досудебное расследование.

Утром, 11 июня, Касым-Жомарт Токаев прибыл в область Абай. Он облетел на вертолете пострадавшие от пожаров территории и встретился с родными погибших.

Президент объявил 12 июня Днем общенационального траура.

Глава государства пообещал привлечь к ответственности виновных в пожаре в области Абай и принес извинения семьями погибших за произошедшую трагедию. Он сообщил, что изначально органы дали неправильный прогноз по пожару.

"Министерство и другие соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия. Надо было на месте, самыми оперативными средствами потушить пожар, локализовать как минимум. Не сделали. Проявили непрофессионализм, халатность. Все будут наказаны", - заявил глава государства.

Токаев пообещал назначить персональные пособия всем семьям пострадавших в пожаре в Абайской области и создать спецфонд при президенте.

Погибших при тушении лесного пожара президент посмертно наградил орденом "Құрмет".

По факту лесного пожара в области Абай возбудили уголовное дело.