Тысячи выпускников школ приняли участие в озеленении страны

В рамках экологической акции "Таза Қазақстан" одновременно во всех регионах страны прошел эко-челлендж "Түлектердің ағаш егу". Более 180 тысяч выпускников школ приняли участие в озеленении страны? передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство просвещения РК.

Вместе со столичными школьниками специализированного лицея №82 "Дарын" принял участие министр просвещения Гани Бейсембаев.

Во всех организациях образования Казахстана объявлен месячник "Ынтымақ айы", в рамках которого пройдут ряд республиканских акций, в т.ч. "Таза Қазақстан", "Игі істер", "Каникулда кітап оқиық" и др. Инициатива направлена на популяризацию добрых дел, повышения культуры и заботы об окружающей среде среди подрастающего поколения.

Побеседовав со школьниками, министр отметил важность озеленения и благоустройства нашей страны. Курс направлен на воспитание осознанного потребления, грамотного обращения с отходами и бережливого природопользования.

"Экологическая культура начинается с чистоты своего дома, двора, улицы, школы и города. Мы должны заботиться о родной земле. Посаженное сегодня вами молодое дерево будет расти вместе с учениками школы и радовать всех нас. Но, прежде всего, важно бережно относиться к ним, не забывая поливать и ухаживать. Только так мы сможем оставить память о себе для последующих поколений", – сказал Гани Бейсембаев.

Эко-челлендж по посадке деревьев стал доброй традицией и проходит вот уже второй год в казахстанских организациях образования. К нему присоединяются родители, педагогическое сообщество, депутаты и общественные деятели фонда Земли "Устойчивое развитие".

В челлендже этого года приняли участие более 180 тысяч учащихся 9-11 классов. Всего высажено свыше 50 тысяч саженцев, цветов и древесно-кустарниковых растений. Неделей ранее алматинскими школьниками вместе с министром высажено еще более четырех сотни плодовых деревьев.