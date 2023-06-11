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Акорда Сегодня, 20:04
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Сегодня, 20:04
104
Фото: Акорда

Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане

12 июня 2023 года в Казахстане официально объявлен общенациональный траур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай", — говорится в сообщении.

Напомним, масштабный лесной пожар в природном резервате "Семей орманы" унёс жизни 14 человек. Это работники лесничества, которые боролись с огнём. Список погибших с фотографиями можно посмотреть здесь. Находясь с рабочим визитом в области Абай, Президент объявил 12 июня Днём национального траура, а заседание оперативного штаба начал с минуты молчания.

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Сегодня, 20:04
104
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