Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане

Фото: Акорда

12 июня 2023 года в Казахстане официально объявлен общенациональный траур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай", — говорится в сообщении.

Напомним, масштабный лесной пожар в природном резервате "Семей орманы" унёс жизни 14 человек. Это работники лесничества, которые боролись с огнём. Список погибших с фотографиями можно посмотреть здесь. Находясь с рабочим визитом в области Абай, Президент объявил 12 июня Днём национального траура, а заседание оперативного штаба начал с минуты молчания.