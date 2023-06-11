- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 20:19 50
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 20:04 104
- Пожарная обстановка в области Абай ухудшилась из-за ветра 19:34 234
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 19:01 256
- Месси был задержан полицией 18:48 500
- Угроза может возникнуть вновь: о чём говорил Токаев в области Абай 18:25 369
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 18:06 397
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 17:38 911
- Заседание оперативного штаба в области Абай началось с минуты молчания 17:18 373
- Пожарным не хватает питьевой воды: информацию прокомментировали в акимате области Абай 16:53 416
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 16:19 588
- Токаев: соответствующие органы дали неправильный прогноз по масштабу бедствия 15:38 782
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 15:12 434
- Семьи погибших при пожаре в области Абай получат по три миллиона от казахстанского банка 14:41 526
- "Будем закольцовывать, если не помешает ветер" — МЧС о тушении пожара в области Абай 14:23 439
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 13:52 936
- Стас Пьеха попал в реанимацию 13:21 833
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 12:45 608
- Благодаря пчёлам, гусям и карпам в селе Актюбинской области победили безработицу 12:25 1463
- Казахстанцы простились с Бердибеком Сапарбаевым в Алматы 11:50 900
- 14-летний казахстанец стал абсолютным чемпионом международного теннисного турнира в Ереване 11:35 513
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 523
- В американской тюрьме умер "Унабомбер" Тед Качинский 10:51 673
- Лесной пожар в области Абай продолжают тушить около полутора тысяч человек 10:14 620
- Опубликованы фото погибших при лесных пожарах в области Абай 09:25 1471
- Жуман Жумабеков одолел "Кровопускателя" на кулачном турнире 09:16 545
- Жителям Астаны и Актобе рекомендуют меньше гулять на свежем воздухе в воскресенье 08:48 5957
- "Манчестер Сити" впервые выиграл Лигу чемпионов 08:12 850
- Учителям Павлодара показали, как справиться с выгоранием 07:49 479
- В Актау из окна выпал ребенок 06:10 509
- Врач назвала противопоказания к занятиям футболом у детей 05:07 522
- Пожарные дружины в регионах предлагает создавать эколог 04:25 614
- Массовый мордобой в ринге произошел на историческом турнире в Казахстане 03:18 871
- Школьник из Шымкента изобрел систему защиты домов от землетрясения 02:58 809
- Обнародован список лесников, погибших при крупном пожаре в области Абай 01:10 801
- Умер автор учебников по истории Казахстана 00:52 1032
- Двухлетний ребёнок погиб, упав в открытый колодец в Костанайской области 10.06.2023 618
- Обнародованы обвинения против Трампа по делу о хранении секретных документов 10.06.2023 613
- Установлены личности пятерых погибших при пожаре в области Абай 10.06.2023 783
- Юниорские сборные Казахстана по теннису блестяще выступили в Туркменистане 10.06.2023 791
- Путин выразил соболезнования Токаеву в связи с масштабными лесными пожарами 10.06.2023 733
- Казахстанский теннисист выиграл турнир в Тегеране 10.06.2023 656
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 632
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 562
- Тела ещё 11 погибших обнаружены во время тушения лесного пожара в области Абай 10.06.2023 1073
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1104
- Фридайвер совершила погружение в память о жертвах землетрясения в Турции 10.06.2023 742
- Посетил все 20 регионов страны: Кульгинов написал пост после ухода из Правительства 10.06.2023 562
- Жара, грозы и пожарная опасность: синоптики дали прогноз погоды на воскресенье 10.06.2023 594
- Пациентов больниц и медтехнику эвакуируют из сёл охваченной пожарами области Абай 10.06.2023 668
- В аэропорту Токио столкнулись два самолёта 10.06.2023 910
- В Астане запустили водовод, который увеличил давление воды 10.06.2023 864
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 756
- "Что успел, то и вывез": погорелец из Абайской области потерял в пожаре два дома 10.06.2023 1826
- Евгений Фёдоров стал чемпионом Азии по велоспорту 10.06.2023 747
- Пожар в области Абай помогают тушить более 300 военных, ещё 500 — готовы к отправке 10.06.2023 713
- Большая часть очагов пожара в области Абай локализована — МЧС 10.06.2023 632
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1517
- Китайская компания хочет производить лифты в Казахстане 10.06.2023 673
- 11 вертолётов сбросили более 400 тонн воды в очаги лесного пожара в области Абай 10.06.2023 687
- Школьника нашли мёртвым в Шымкенте 10.06.2023 931
- Пожар произошёл на самом крупном рынке Кыргызстана 10.06.2023 774
- Казахстанцы смогут напрямую летать из Алматы в столицу Пакистана 10.06.2023 841
- Альтаева взяли под стражу на два месяца 10.06.2023 832
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 661
- Не менее 27 человек погибли от взрыва старого снаряда в Сомали 10.06.2023 700
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 753
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1682
- Четверых детей нашли живыми спустя 40 дней после авиакатастрофы в Колумбии 10.06.2023 904
- Боевые корабли строит житель Петропавловска 10.06.2023 588
- Казахстанец после нокаута сразился за золото в Венгрии 10.06.2023 1076
- "Вера не должна мешать счастью" - межнациональная семья блогеров о традициях, детях и успехе в TikTok 10.06.2023 1478
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 837
- Обстановка на месте пожара в Абайской области стабилизировалась — МЧС 10.06.2023 929
- К тушению пожара в области Абай подключились военные из разных регионов 10.06.2023 828
- Жители эвакуированных сёл Абайской области рассказали, как спасались от пожара 10.06.2023 1347
- Скончался Бердибек Сапарбаев 10.06.2023 3157
- Голубев остался без финала турнира в Германии 10.06.2023 872
- Лихорадку денге выявили у отдыхавшего в Таиланде павлодарца 10.06.2023 793
- Село в ЗКО на месяц осталось без связи 10.06.2023 841
- LOADING...
Сегодня, 20:04
104
104Фото: Акорда
Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане
12 июня 2023 года в Казахстане официально объявлен общенациональный траур, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Глава государства подписал распоряжение об объявлении 12 июня 2023 года общенационального траура в Республике Казахстан в связи с человеческими жертвами в результате лесного пожара в области Абай", — говорится в сообщении.
Напомним, масштабный лесной пожар в природном резервате "Семей орманы" унёс жизни 14 человек. Это работники лесничества, которые боролись с огнём. Список погибших с фотографиями можно посмотреть здесь. Находясь с рабочим визитом в области Абай, Президент объявил 12 июня Днём национального траура, а заседание оперативного штаба начал с минуты молчания.
Поделитесь:
-
Trend news
- Месси был задержан полицией 18:48 498
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 16:19 587
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 632
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 562
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 1104
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 1047
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 1316
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 2270
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 821
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 969
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 999
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 44774
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 1296
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 1858
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 1629
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 1711
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 1210
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 1239
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3091
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 1293
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2497
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 1305
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 2174
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 1852
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 1672
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 1881
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 3558
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 2457
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 2607
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 2106
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 3349
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 7344
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 2185
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 1661
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 1946
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 3153
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 3169
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 1635
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2293
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 4224
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 1921
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 2428
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 2164
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 2010
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 4268
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 2013
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 2083
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 2080
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 2990
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 4847
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 3257
- Взрыв в оружейном магазине Костаная: суд вынес приговор 02.06.2023 2092
- Топоры, кастеты, яд - какие запрещенные предметы изъяли у пассажиров в аэропорту Астаны 02.06.2023 2288
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3166
- "Плохо побрился или забыл имя сотрудников" - полицейский издевался над заключёнными в ВКО и снимал это на камеру 01.06.2023 2310
- Служба госохраны теперь не будет отвечать за безопасность Назарбаева 01.06.2023 2677
- В самолете священника обнаружили 290 килограммов каннабиса 31.05.2023 3438
- "Если муж загулял, терпи" - популярный шоумен дал совет замужним казахстанкам 31.05.2023 3498
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2825
- "Я не знаю, как сбежал Кудебаев" - в КНБ предложили журналистам самим выяснить, как сбежал генерал-майор 31.05.2023 2447
- Лесбиянка, вышедшая с ЛГБТ флагом к мавзолею, обратилась с просьбой к СМИ 31.05.2023 7781
- Сотрудница энергоснабжающей компании 4 года собирала деньги с сельчан за свет и тратила их на себя 31.05.2023 2024
- Директора школы уволили после видеообращения учеников в Астане 30.05.2023 4712
- Уголовное преследование за публичное оскорбление Елбасы хотят отменить в Казахстане 30.05.2023 6269
- В каких регионах Казахстана от СПИДа умирают чаще, сообщили в Минздраве 30.05.2023 2265
- Бывший депутат Бекболат Тлеухан спел на свадьбе 30.05.2023 3438
- Москву впервые атаковали беспилотники. Жителей эвакуировали 30.05.2023 3481
- "Его прокляли девушки" - причину серьёзного заболевания Мейрамбека Беспаева назвали его близкие 30.05.2023 12468
- Акорда раскрыла содержание записки, которую Путин передал Токаеву в Москве 29.05.2023 2875
- Трансгендера из Казахстана задержали за дебош в Москве 29.05.2023 15921
- Айжан Байзакова сменила фамилию: в интервью она рассказала, зачем это сделала 29.05.2023 2647
- Новую финпирамиду "Hit beat music" разоблачили в Казахстане 29.05.2023 2346
- Побег заключённых из колонии в Уральске опровергли в полиции 29.05.2023 3404
- За что задержали генерал-майора Билялова, рассказали в Антикоре 29.05.2023 3321
- 10 порностудий работали в Шымкенте - полиция разоблачила ОПГ 29.05.2023 3065
- Итальянцы пробуют казы: ролики о вкусе национальных блюд стали популярными в Сети 28.05.2023 3123
- Как откладывать с зарплаты в 120 тысяч тенге: совет деловой женщины возмутил казахстанцев 28.05.2023 43259
- Насиловал больше 10 лет: жительницы Алматинской области обвинили родного отца 28.05.2023 6658
- Шварценеггер едет в Казахстан: о чём новый сериал на Netflix 28.05.2023 3931
- Собака как приманка: социальный эксперимент с детьми провела прокуратура Мангистау 27.05.2023 3784
-
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 20:19 46
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 20:04 103
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 19:01 256
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 18:06 397
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 17:38 910
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 15:12 434
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 13:52 935
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 12:45 606
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11:01 523
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 755
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 1516
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 661
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 753
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 1681
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 837
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 1019
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 699
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 737
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 747
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 883
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 5447
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 1418
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 832
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 961
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 1075
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 872
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 900
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 1181
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 958
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 3606
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 1364
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 2497
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 1431
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 1367
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 2061
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 1465
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 1671
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 1796
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 1921
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 1946
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 1973
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 1606
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 1650
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 1836
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 1733
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 1406
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 1582
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 1784
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 1788
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 1843
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 1936
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 1925
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 2322
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 2289
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 3166
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 2605
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 2514
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 2825
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2006
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 1891
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 2151
- Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО 29.05.2023 2228
- Акорда опубликовала график рабочих мероприятий Токаева на этой неделе 29.05.2023 2039
- Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана 27.05.2023 2019
- Токаев пригласил компании из ОАЭ активно участвовать в совместных проектах 26.05.2023 2711
- Казахстан готов стать центром развития евразийской промышленной кооперации - президент 25.05.2023 2535
- Сотрудничество в рамках ЕАЭС показывает положительную динамику - Токаев 25.05.2023 2996
- Токаев принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 25.05.2023 2394
- Токаев: мерило успеха экономической интеграции – не количество договоров, а новые рабочие места 24.05.2023 2331
- Мы формируем новый транспортный каркас Евразии - Токаев 24.05.2023 2675
- Токаев встретился с Путиным в Зарядье 24.05.2023 3522
- Политические репрессии: результаты научных проектов представили в Акорде 24.05.2023 4261
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву 24.05.2023 2997
- Токаев подписал Закон, связанный с таможенными пошлинами 24.05.2023 2376
- Договоры на $275 млн подписали на казахстанско-сингапурском бизнес-форуме в Астане 22.05.2023 3489
- Токаев наградил президента Сингапура орденом "Достық" 22.05.2023 2820
- В Акорде прошла встреча Токаева и президента Сингапура 22.05.2023 3286
- Анонсирован документальный фильм "Золотая дружба" о визите Токаева в Китай 21.05.2023 3599
- Премьер-министр Италии отменила свой визит в Астану 21.05.2023 3617
- Токаев встретится с премьер-министром Италии 20.05.2023 2938