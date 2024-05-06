Выплаты ко Дню Победы: ветераны в Казахстане получили больше, чем в других странах
Вчера, 16:20
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Вчера, 16:20Вчера, 16:20
750Фото: primeminister.kz
В Казахстане проживают 148 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получили единовременные денежные выплаты за счёт средств местных бюджетов к 9 мая. Средний размер помощи составил 1,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В Казахстане самый большой размер единовременной социальной выплаты ко Дню Победы по сравнению с другими странами – в среднем 3,8 тысячи долларов.
В Таджикистане проживают 24 ветерана ВОВ, выплата им составила по 2,2-2,3 тысячи долларов. В Узбекистане – 1,5 тысячи долларов. В Беларуси 1,1 тысячи ветеранов получили по 1,2 тысячи долларов, в Азербайджане и Кыргызстане – по 1,1 тысячи долларов. Меньше всего предусмотрено на эти цели в России. Там 12,5 тысячи ветеранов получили по 107 долларов.
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