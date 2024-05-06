Когда вступит в силу безвизовый режим между Казахстаном и Вьетнамом, рассказали в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге рассказал, когда вступит в силу безвизовый режим между Казахстаном и Вьетнамом, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"Соглашение между правительством Республики Казахстан и правительством Социалистической Республики Вьетнам об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов, подписанное 21 августа 2023 года в городе Ханой, вступит в силу 25 мая 2024 года", - сказал на брифинге Айбек Смадияров.

Он добавил, что Соглашение предусматривает отмену визовых требований для граждан двух стран, владельцев национальных паспортов. При этом граждане могут находиться 30 календарных дней со дня въезда в страну, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 6 месяцев.