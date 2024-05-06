Каждый раз я опровергал нелепые вещи о Салтанат - Айтбек Амангельды

Брат погибшей Салтанат Нукеновой Айтбек Амангельды в кулуарах суда ответил на обвинения Бишимбаева в организации информационной кампания по его очернению, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты спросили у Амангельды, проплачивали ли родственники Нукеновой информационную кампанию по освещению заседания суда.

"Не было никакой необходимости даже в этом. С самых первых дней СМИ начали поддерживать нас, за что я благодарен как СМИ, так и всем людям, которые нас поддерживали всё это время. Каждый раз я ходил, опровергал все нелепые вещи, которые писали о нашей семье, в частности о Салтанат", - сказал брат Нукеновой.

Адвокат Игорь Вранчев также ответил на обвинения Бишимбаева.

"Ну если у них была кампания с участием председателя Народной партии Казахстана, в прошлом по-моему его называли Нурсултановский соловей, поэтому какая кампания с нашей стороны? С нашей стороны Айтым, мои коллеги выступали и давали интервью по мере тех атак, которые производились со стороны Бишимбаева. Я здесь не вижу никакой проплаченности. Тем более если говорить о проплаченности со стороны потерпевших, надо посмотреть на их финансовые ресурсы и ресурсы нашего подсудимого", - сказал он.

Отметим, рассмотрение уголовного дела по обвинению Бишимбаева и Байжанова подходит к завершению. С заключительными словами выступили подсудимые – экс-министр национальной экономики Куандык Бишимбаев и его родственник Бакытжан Байжанов.