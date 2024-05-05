Змей в штанах у пассажира обнаружили в аэропорту Майами

Сотрудники службы безопасности аэропорта в Майами обнаружили скользкий сюрприз — пакет со змеями, спрятанный в брюках пассажира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Independent.

Как сообщили в Администрации транспортной безопасности в соцсети Х, пресмыкающихся мужчина поместил в мешок для солнцезащитных очков. А сам мешочек спрятал в штаны.

На контрольно-пропускном пункте сотрудники аэропорта обнаружили подозрительную вещь у мужчины и изъяли ее.

Отмечается, что пресмыкающихся передали Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды. Неизвестно, были ли эти змеи ядовиты.