Змей в штанах у пассажира обнаружили в аэропорту Майами
5 Мая, 15:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
5 Мая, 15:225 Мая, 15:22
1402Фото: independent.co.uk
Сотрудники службы безопасности аэропорта в Майами обнаружили скользкий сюрприз — пакет со змеями, спрятанный в брюках пассажира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Independent.
Как сообщили в Администрации транспортной безопасности в соцсети Х, пресмыкающихся мужчина поместил в мешок для солнцезащитных очков. А сам мешочек спрятал в штаны.
На контрольно-пропускном пункте сотрудники аэропорта обнаружили подозрительную вещь у мужчины и изъяли ее.
Отмечается, что пресмыкающихся передали Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды. Неизвестно, были ли эти змеи ядовиты.
Самое читаемое
- Мошенница обманула десятки автомобилистов в Астане
- Почему гибнут зелёные насаждения в Астане, рассказал эксперт
- НПК обязана избавиться от этого человека – адвокат Вранчев ответил на обвинения Ертысбаева
- Бишимбаев назвал эксперта Халимназарова сомнительным
- Туристический поезд запустят из Сианя в Алматы