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Змей в штанах у пассажира обнаружили в аэропорту Майами

5 Мая, 15:22
АВТОР
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independent.co.uk 5 Мая, 15:22
5 Мая, 15:22
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Фото: independent.co.uk

Сотрудники службы безопасности аэропорта в Майами обнаружили скользкий сюрприз — пакет со змеями, спрятанный в брюках пассажира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Independent.

Как сообщили в Администрации транспортной безопасности в соцсети Х, пресмыкающихся мужчина поместил в мешок для солнцезащитных очков. А сам мешочек спрятал в штаны.

На контрольно-пропускном пункте сотрудники аэропорта обнаружили подозрительную вещь у мужчины и изъяли ее.

Отмечается, что пресмыкающихся передали Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды. Неизвестно, были ли эти змеи ядовиты.

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