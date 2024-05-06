В каких сферах заняты мужчины в Казахстане

Названы сферы, в которых больше всего занято казахстанских мужчин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.



Численность занятого населения мужского пола по итогам 2023 года составила 4 711,7 тыс. человек. Из них в городской местности – 2 831,4 тыс., сельской – 1 880,3 тыс.

"Наибольшее количество мужчин активно занято в промышленном секторе, где численность достигает 777,5 тыс. человек. За ним следует сфера оптовой и розничной торговли, где трудятся 653,2 тыс. мужчин. Сельское хозяйство занимает третье место по численности работников мужского пола с результатом в 637,1 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Строительство оказалось привлекательным сектором для 520 тыс. мужчин, в то время как в транспорте и складировании они заняли 513,1 тыс. рабочих мест. Госуправление и оборона обеспечивают занятость для 335,1 тыс. мужчин.

51,7 тыс. мужчин имеют дополнительную работу.