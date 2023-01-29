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Жителям Экибастуза пересмотрят систему перерасчёта за тепло
Заседание оперативного штаба по ситуации с теплоснабжением в Экибастузе провёл аким Павлодарской области Асаин Байханов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Байханов поручил пересмотреть систему перерасчета начисления за услуги теплоснабжения для жителей города.
"Начисление полной оплаты за недополученную услугу аким области считает неприемлемой, ТОО "Экибастузтеплоэнерго" должно представить новые расчёты с учетом фактической работы ЭТЭЦ", — говорится в сообщении пресс-службы.
В городе продолжаются ремонты оборудования станции и тепловых сетей. На Экибастузской ТЭЦ обеспечена работа шести котлов. Из всех выявленных повреждений на тепловых сетях, предстоит устранить девять.
Как сообщили в акимате, паралельно коммунальщики засыпают разрытия в тех местах, где раньше было раскопано из-за ремонта сетей. Работы на 40 процентов участков на сегодняшний день завершены, весной обещают заасфальтировать.
На следующей неделе специалисты планируют перейти к участкам, где предварительно требовалась установка железобетонных лотков.
В акимате также отметили, что во время своей рабочей поездки в Экибастуз Асаин Байханов побывал школе № 7, где раньше фиксировали недогрев.
Для улучшения ситуации в середине января специалисты провели ремонт сетей теплоснабжения по улицам М. Жусупа и Кеншілер. В итоге параметры теплоснабжения значительно улучшились.
Подача тепла увеличилась с 59 до 65-75 оС, а температура в школе увеличилась с 17-19 до 18-23 градусов.
Асаин Байханов поручил не сбавлять темпы работ ремонтных работ и особо уделить внимание социальным объектам.
Также аким области посетил места выполнения ремонтно-восстановительных работ тепловых сетей на улицах Кеншілер, Молодёжная и Гридина.
На сегодня в Экибастузе устранены более 130 повреждений на сетях теплоснабжения, в работе остаются – 23. Ремонт идёт в круглосуточном режиме. Помимо коммунальных служб города горняков, на местах повреждений работают аварийные бригады с областного центра.
Напомним, 28 ноября в Экибастузе объявили режим чрезвычайно ситуации техногенного характера местного масштаба. Причиной стала крупная коммунальная авария на теплосетях, в результате чего остановились котлы на ТЭЦ. Несмотря на то, что режим ЧС 8 декабря сняли, в городе горняков ещё долгое время не работали детские сады, а школьники учились дистанционно.
Позже глава Минэнерго Болат Акчулаков отметил, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.
Расследованием ноябрьской аварии занимались две комисии. Первая расследовала технологическое нарушение на Экибастузской ТЭЦ, вторая – на тепловых сетях. В результате Ккомпанию "Экибастузтеплоэнерго" привлекли к ответственности за нарушения на ТЭЦ, оштрафовав на 1,1 миллиона тенге.
В ночь на 7 января на ТЭЦ Экибастуза произошла внештатная ситуация. Из шести действующих котлоагрегатов поочередно были остановлены три. Ремонтная бригада станции оперативно отработала ситуацию и к утру запустила два из них. Однако ситуацию после аварии оперативно стабилизировали, пообещав жителям не отключать отопление.
19 января на теплоэлектроцентрали Экибастуза снизили параметры теплоносителя в связи с нестабильной работой оборудования, и в домах горожан снова похолодало.
Позже в Министерстве энергетики сообщили, что на пяти котлоагрегатах Экибастузской ТЭЦ планируют провести ремонт.
Фото: Валерий Бугаев
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