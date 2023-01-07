В Экибастузе снова ликвидируют крупную аварию на ТЭЦ

Фото: baigenews.kz

Ночью 7 января на ТЭЦ "Экибастузтеплоэнерго" произошла нештатная ситуация и батареи в многоэтажках города горняков снова остыли, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщил и.о. директора АО "Павлодарэнерго" Вадим Лесин в социальных сетях, последствия аварии обещают ликвидировать к концу суток.

"Ночью в работе остались только три котлоагрегата. Поочерёдным действием из-за свищей были остановлены три работающих котла. Оперативными действиями ремонтного персонала были произведены ремонты двух котлоагрегатов. В настоящий момент в работе находятся пять котлоагрегатов. Температура на город была снижена до 47 градусов. В настоящий момент идет подъём температуры. Ситуация находится под контролем и стабилизируется. К концу суток ожидаем выход ещё одного котлоагрегата из ремонта", — рассказал Вадим Лесин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ТОО "ЭКИБАСТУЗТЕПЛОЭНЕРГО" (@ete_ekb)

Он уточнил, что за период недогрева всем жителям сделают перерасчёт в квитанциях за потреблённую тепловую энергию.

Напомним, Экибастуз не так давно появлялся в новостных лентах. С 28 ноября по 8 декабря прошлого года в городе горняков объявляли ЧС местного масштаба.

Специалисты нашли десятки порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов. Для их поисков пришлось задействовать дроны. Из-за больших потерь сетевой воды тепловикам пришлось остановить все котлоагрегаты на местной ТЭЦ. Отключенными от тепла оказались около 130 домов.

После отмены режима ЧС, к работе приступили комисии по оценке ущерба в квартирах экибастузцев. Жителям обещали сделать перерасчёт в квитанциях за тепло, а также компенсировать затраты на электричество за те дни, когда люди активно пользовались обогревателями.

На пресс-конференциях после аварии стали часто говорить, что КСК и местные жители в первую ночь аварии действовали неправильно, бесконтрольно сливая сетевую воду. Поеэтому в министерстве энергетики начали разработку специальных инструкций для населения, чтобы люди знали, как вести себя во время подобных ЧС.

После коммунальной аварии В Экиьастузе в Казахстане создали комиссию, которая занялась проверкой деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону. Президент РК поручил рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.