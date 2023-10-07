Жители 166 многоэтажек Экибастуза остаются без горячей воды

Из 690 многоэтажных жилых домов Экибастуза горячая вода есть в 524 высотках. Планируется, что в остальных 166 горячее водоснабжение появится до конца дня 9 октября, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата Павлодарской области, ход запуска отопительного сезона в Экибастузе проверил глава региона Асаин Байханов.

Фото: Валерий Бугаев/t.me/baspasozpvl

Отмечается, что на Экибастузской ТЭЦ полностью готовы к работе 5 из 10 котлоагрегатов. На сегодня в работе 2 из них, 3 в резерве, которые будут подключены с понижением температуры наружного воздуха ниже нуля. Ремонт оставшихся 5 котлов планируется завершить до конца октября.



Полностью выполнена реконструкция четырёх новых тепловых магистралей, проведена их промывка и опрессовка. Сети запущены в работу.

"Из 690 многоэтажных жилых домов подача тепла обеспечена на 395 многоэтажках. Запуск всех многоэтажек планируется завершить 10 октября. С завтрашнего дня начнётся поэтапное подключение к теплу частного сектора. Горячее водоснабжение на сегодня имеется в 524 многоэтажках, подача в оставшихся 166 МЖД запланирована до конца дня 9 октября", — говорится в сообщении.

Аким области Асаин Байханов посетил социальные объекты, проверив подаваемые параметры тепла. Например, в школе № 26 на сегодня обеспечивается температура в 27 градусов. Из 90 соцобъектов Экибастуза к теплоснабжению подключены 79 объектов. Оставшиеся 11 планируется подключить до 10 октября.

Также глава региона встретился с жильцами нескольких домов, чтобы ознакомиться с качеством подачи тепла в разных районах города. Большая работа была проведена по всем проблемным домам Экибастуза, где нет обслуживающей организации. Подготовить 184 многоэтажных дома к зиме помогли градообразующие предприятия города.

Фото: Валерий Бугаев/t.me/baspasozpvl

Асаин Байханов отметил, что благодарен всем предприятиям, которые откликнулись на его призыв и оказали помощь жителям.

"В Экибастузе за короткий срок проведена большая работа по ремонту оборудования ТЭЦ, обновлению сетей теплоснабжения. Таких масштабов ремонтной кампании не было со времен строительства города горняков. Однако все наши усилия будут оправданы лишь в случае полноценной подготовки к приему тепла и самих домов. Это понимают многие Экибастузцы. В 131 доме силами жильцов за счет целевых сборов в этом году отремонтировали тепловые узлы, заменили старые стояки и трубы внутридомовой системы теплоснабжения. Еще 184 многоэтажкам, от которых в свое время отказались КСК, помогли градообразующие предприятия города. Каждый внес свой вклад в общее дело. Большая им за это благодарность", — сказал аким области.

Ранее о готовности Экибастуза к отопительному сезону высказались в Минэнерго.

Напомним, Экибастуз попал в новостные ленты в ноябре прошлого года, года в тридцатиградусный мороз город остался без тепла. 28 ноября прошлого года в городе объявили режим ЧС, который сняли 8 декабря. Восстанавливать отопление в замёрзшем городе тогда съехались специалисты-тепловики, сантехники, электрики и сварщики со всего Казахстана, волонтёрам пришлось организовать горячее питание для жителей и доставку обогревателей, дети учились онлайн, а из социальных учреждений эвакуировали постояльцев.

Позже в Минэнерго отметили, что коммунальная авария в Экибастузе — результат комплексной ошибки.

В этом году во время рабочей поездки в Павлодарскую область, президент посетил Экибастузскую ТЭЦ и побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах. Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что Правительством предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации. Президент поручил качественно и своевременно закончить работу по восстановлению ТЭЦ.

1 сентября во время ежегодного Послания народу Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о проблемах в сфере теплоэнергетики и назвал сроки, когда будут введены новые энергетические мощности.