Проблемы изношенности коммунальной инфраструктуры Токаев назвал вопросом энергетической безопасности

В ходе ежегодного Послания народу Казахстана Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал о проблемах в сфере теплоэнергетики и назвал сроки, когда будут введены новые энергетические мощности, передаёт BaigeNews.kz.

"Череда аварий на теплоэлектростанциях прошлой зимой остро высветила копившиеся годами проблемы изношенности инфраструктуры. Устаревшая инфраструктура оказывает прямое влияние как на социальное самочувствие граждан, так и на темпы индустриализации нашей страны", - заявил Глава государства.

Президент отметил, что очевидно, что воплотить в жизнь новую экономическую модель без модернизации инфраструктуры невозможно.

"В разрабатываемом Правительством Инфраструктурном плане важно определить все проблемы данной отрасли и обозначить пути исправления ситуации", - сказал он.

По словам Главы государства, требует решения и вопрос энергетической безопасности.

"В этой сфере, насколько это возможно, следует опираться на собственные ресурсы. Ключевая роль отводится электроэнергетическому сектору. В ближайшие пять лет будут введены новые энергетические мощности объемом как минимум 14 гигаваттов, - заявил Президент.

Он пообещал, что уже в этом году завершается реконструкция первого блока Экибастузской ГРЭС-1. На станции будут работать все восемь блоков, чего ранее никогда не было.