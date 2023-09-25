О готовности Экибастуза к отопительному сезону высказались в Минэнерго

При пробном запуске магистрали в Экибастузе взорвалась труба. Ситуацию на брифинге прокомментировал вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты поинтересовались, насколько Экибастуз готов к отопительному сезону.

"По заверениям моих коллег, энергетиков, эти города (Экибастуз и Риддер – ред.) должны быть запущены вовремя. Честно говоря, я не энергетик. Я знаю, что мои коллеги с блока энергетики делают все, чтобы обеспечить людей теплом", - сообщил Ерлан Аккенженов.

Он также сообщил, что ТЭЦ обеспечиваются социальным мазутом.

"На сегодня запланировано 263 тысячи тонн удешевлённого мазута по цене 115 тысяч тенге. Нами закрёплен график, по которому этот мазут будет областям выделяться. С акиматами проведена работа, акиматы сейчас занимаются закупочными работами или же они их уже завершили и готовятся к отопительному сезону. Те ТЭЦ и города, которые отапливаются мазутом, будут готовы к сезону. На Риддерской ТЭЦ сейчас запас мазута составляет 180 тысяч тонн, этого хватит на проведение пуско-наладочных работ на котлах. Остаток угля составляет 8 000 тонн, что в однокотельном режиме хватит на 30 суток. Договор с АО "Каражыра" заключён", - резюмировал вице-министр.