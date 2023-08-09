Президент дал поручение по восстановлению Экибастузской ТЭЦ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев проверил ход подготовки к предстоящему отопительному сезону внутриквартальных и магистральных сетей в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент поручил качественно и своевременно закончить работу по восстановлению Экибастузской ТЭЦ.

По словам акима Павлодарской области Асаина Байханова, на сегодняшний день по результатам гидравлических испытаний магистральных и внутриквартальных сетей устранены 304 повреждения, проведена замена 62 км трубопровода и 76 из 95 единиц запорной арматуры. За счет средств резерва Правительства ведется реконструкция 5,4 км тепломагистралей.

По информации акимата, для исключения риска аварийных ситуаций в Экибастузе требуется реализация двух проектов.

Первый проект – строительство магистрального трубопровода, который позволит бесперебойно подавать техническую воду на Экибастузскую ТЭЦ. Второй – строительство новой тепломагистрали, которая обеспечит балансировку системы теплоснабжения четырех микрорайонов города и существенно улучшит параметры теплоснабжения жилищ более 9 тысяч горожан.