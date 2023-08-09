Жители Экибастуза озвучили президенту свои просьбы

После осмотра Экибастузской ТЭЦ Президент Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными жителями, которые рассказали о ситуации с теплоснабжением в их домах, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства поблагодарил жителей города за проявленное терпение в трудной ситуации и гражданскую активность в ходе ликвидации последствий аварии.

"Я специально приехал в Экибастуз, чтобы ознакомиться с ситуацией в городе. Прошлая зима была сложной. Я следил за ситуацией, понимаю вас. Несмотря ни на что, мы должны сохранять единство и сплоченность. В те тяжелые дни жители проявили стойкость духа, терпение, продемонстрировали свою гражданскую позицию. Поэтому, пользуясь случаем, хочу высказать всем признательность. Правительству даны соответствующие поручения, выделены необходимые средства. Уверен, у нас все будет благополучно", – сказал Президент.

Касым-Жомарт Токаев заверил горожан, что Правительством предпринимаются все меры для того, чтобы не допустить повторения прошлогодней чрезвычайной ситуации

Жители обратились к Президенту с вопросами по благоустройству города и строительству социальных объектов.

Председатель совета ветеранов Экибастуза Самат Рамазанов попросил Президента поручить акимату благоустроить городской парк "Шахтер". Многодетная мать Аяна Смагулова считает необходимым построить дом творчества для продуктивного досуга и всестороннего развития детей. Глава государства отметил, что все высказанные просьбы и предложения будут рассмотрены, и по ним будут даны соответствующие поручения.