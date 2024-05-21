Какие улицы перекрыли из-за ремонта дорог в Астане

О текущей ситуации на дорогах рассказали в акимате Астаны, передаёт BaigeNews.kz.

Улицы, перекрытые полностью:



-пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Кунаева (мост над круглой площадью) (альтернативные пути – под мостом, пр. Туран, ул. Қазақ радиосы – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);



Улицы в жилых массивах:

-ул. Титова от ул. Алмалык до ул. Ардагерлер;

-ул. Шакпак от ул. Бейсекова до ул. Байсеитова;

-ул. Сулуколь от ул. Енлик Кебек до ул. Ардагерлер;

-пер. Жарсуат от ул. Фахд бен Абдул Азиз до ул. Джалиля;

-ул. Абат-Байтак от К. Байсеитовой до ул. Ш. Бейсековой.



Улицы, перекрытые частично:



-пр. Тауелсиздик от ул. Р. Кошкарбаева до ул. Ж. Нажимеденова (При этом движение для автотранспортных средств обеспечено по одной из сторон в обоих направлениях – 1 июня движение будет обеспечено в нижнем слое);



-Мост "Архар" на участке от пр. Б. Момышулы до транспортной развязки на пересечении пр. Мангилик Ел и ул. Сарайшык по правой стороне. При этом движение обеспечено по левой стороне в обоих направлениях;



-пр. Туран на участке от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала, а также участок от пр. Улы Дала до ул. Хусейн бен Талал. Сам перекрёсток Туран/Улы дала - открыт. Движение на указанных участках перекрыто частично с 21 мая по 25 мая текущего года. При этом движение автотранспортных средств осуществляется в одном направлении (от аэропорта в сторону города).