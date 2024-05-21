Когда снесут все уличные туалеты в школах Казахстана

Министр просвещения Гани Бейсембаев на пресс-конференции в правительстве рассказал, когда в школах Казахстана снесут все уличные туалеты. Они в последнее время становятся местом совершения различных преступлений против детей, передаёт BaigeNews.kz.

"В 2021 году, когда этот вопрос поднимался, в школах Казахстана было 2 700 уличных туалетов. На сегодня их 10. Но даже при наличии туалета внутри школы, на местах не везде снесены уличные. Это мы видим. Мы дали поручение акиматам. Но они говорят, что для этого нужно довести до необходимого количество внутришкольных туалетов. Мы регионам дали поручение в течение трёх летних месяцев этот вопрос решить", - сказал Гани Бейсембаев.

На уточняющий вопрос журналистов о том, правильно ли они понимают, что в следующем учебном году не будет уличных туалетов в школах страны, министр не дал однозначного ответа.