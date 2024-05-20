Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
Сегодня, 08:30
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Сегодня, 08:30Сегодня, 08:30
972Фото: IRNA
Официальный представитель "Иранского Красного Полумесяца" заявил: все пассажиры президентского вертолета погибли, передаёт BaigeNews со ссылкой на newsru.co.il.
Напомним, вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы
Борт президента сопровождали ещё два вертолёта. Вместе с Раиси летели губернатор Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян.
В этот день Раиси на вертолёте возвращался из Азербайджана, где вместе с лидером страны Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии открытия плотины на реке Арас.
По данным СМИ, причиной инцидента мог стать туман.