Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси

Официальный представитель "Иранского Красного Полумесяца" заявил: все пассажиры президентского вертолета погибли, передаёт BaigeNews со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, вертолёт, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси, совершил жесткую посадку у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы

Борт президента сопровождали ещё два вертолёта. Вместе с Раиси летели губернатор Восточного Азербайджана аятолла Аль-Хашем и министр иностранных дел Ирана Хусейн Амир Абдоллахиян.

В этот день Раиси на вертолёте возвращался из Азербайджана, где вместе с лидером страны Ильхамом Алиевым принимал участие в церемонии открытия плотины на реке Арас.

По данным СМИ, причиной инцидента мог стать туман.