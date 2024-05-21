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Правила назначения ректоров вузов хотят пересмотреть в Казахстане

Вчера, 17:05
АВТОР
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primeminister.kz Вчера, 17:05
Вчера, 17:05
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Фото: primeminister.kz

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве анонсировал поправки в законы, которые будут касаться ректоров университетов, передаёт BaigeNews.kz.

Представители СМИ поинтересовались у Саясата Нурбека, рассматривает ли его ведомство вопрос о смене ректоров вузов, так как в Казахстане есть случаи, когда один человек занимает должность 10-15 и больше лет. Это становится почвой для коррупции. 

"Вопрос решается, вносим поправки в законы. Требование будет таким - назначаться будет только на два срока по три года, то есть не более шести лет может быть на должности ректора. Скоро внесём такие поправки. Мы разработали проект, и он сейчас находится на согласовании у госорганов", - сообщил он.

 

 

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