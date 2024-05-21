Правила назначения ректоров вузов хотят пересмотреть в Казахстане

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на пресс-конференции в правительстве анонсировал поправки в законы, которые будут касаться ректоров университетов, передаёт BaigeNews.kz.

Представители СМИ поинтересовались у Саясата Нурбека, рассматривает ли его ведомство вопрос о смене ректоров вузов, так как в Казахстане есть случаи, когда один человек занимает должность 10-15 и больше лет. Это становится почвой для коррупции.