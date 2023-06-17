Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов

Фото: Акорда

Специальный выпуск со второго заседания Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат" , который прошёл в Туркестане, покажут в эфире республиканских телеканалов, передаёт BaigeNews.kz.

Эфир состоится сегодня в 21:00.

Напомним, 17 июня в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.

Среди обсуждаемых тем — сохранение культурых ценностей и воспитание молодёжи. а также проблема сохранения библиотек и развития отечественного кино. Кроме того, президент рассказал о том, что в 2024 году выйдет многотомник по истории Казахстана, а также о том, что в страну вернулась ценная реликвия — Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Кроме того, глава государства предложил усовершенствовать национальную символику, пересмотреть систему госнаград, отмечать на государственном уровне День труда,

Президент заявил, что в обществе есть серьёзные претензии к работе государственного аппарата, чиновников, и эти претензии обоснованы. Глава государства пообещал, что процесс обновления управленческого звена будет продолжаться.

Следующее заседание курултая пройдёт в Атырауской области.