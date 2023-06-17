Вейпы, буллинг и жестокость: Президент обеспокоен влиянием соцсетей на казахстанскую молодёжь

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На Национальном курултае в Туркестане Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев особую роль отвёл теме воспитания молодого поколения. Президент заявил, что всерьёз обеспокоен влиянием социальных сетей на сознание молодых казахстанцев, передает BaigeNews.kz

"Для того чтобы сформировать новое качество нации важно делать акцент на науку, образование, культуру. Истинный патриотизм — вот, что необходимо воспитывать у молодого поколения. Также важно воспитывать у детей любовь к родной Земле, передавать знания об основах защиты экологии с детского сада. Сейчас огромное влияние на сознание казахстанцев имеет социальные сети, они являются аспектом воспитания. Мы видим результаты этой опасной тенденции в том, что многие молодые люди стали жертвами религиозных экстремистских организаций. Негативное влияние глобализации сказывается на подрастающем поколении, наша задача- уберечь детей ", — пояснил Президент.

Также Глава государства отметил, что сохранение и развитие культуры, искусства Казахстана — первостепенная задача, которая стоит перед обществом.

"Воспитательная работа сегодня не приносит положительных плодов. Дети стали жестокими, снимают на видео камер сцены жестокого насилия, буллинга, агрессии. Этос тало модной тенденцией. Здесь важна задача и школ, как источника гуманного воспитания", — отметил он.

Также Президент страны отметил важность решения вопроса с распространением моды на вейпы среди молодёжи.

"Вейпы стали серьезной проблемой, угрожающей здоровью казахстанцев.По средством яркой рекламы они стали привлекать все больше молодежи. Это в срочном порядке нужно решать", — сказал Токаев.

Глава государства подчеркнул, что каждый человек должен чётко осознавать, что его безответственное отношение к своим обязанностям может привести к общенациональной трагедии.

"Мы добьёмся успеха только тогда, когда во всех сферах, на всех уровнях будет ответственность. В критических ситуациях четко видно, кто есть кто. Человек, переживающий за страну, радеющий за народ, всегда готов помочь конкретными делами. К сожалению, сегодня в нашем обществе набирают обороты различные деструктивные культы. Для многих людей, особенно молодых, кумирами стали криминальные лидеры, выдающие себя за таких народных защитников, как Алпамыс батыр. В похожем ключе действуют всякого рода шарлатаны, пользующиеся популярностью среди определенной части наших соотечественников. Фактически, это банальные секты, которые отравляют сознание наших граждан. За счёт псевдоблаготворительности и изощренной психологической обработки они запутывают людей, продвигая ложные ценности и задавая в корне неверные модели поведения. Все это идеологический мусор, информационная шелуха. Мы как прогрессивная страна должны решительно противостоять распространению этих чуждых нашему народу взглядов. Для этого прежде всего нужно усилить просветительскую работу", —считает президент.

Напомним, 17 июня в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.

Темами для обсуждения станут острые проблемы в различных сферах жизни казахстанцев.

Открывая крултай, глава государства отметил, что "Национальный курултай — это не торжественное собрание, на котором произносятся высокопарные речи.

"Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории, чтобы обсудить и принять важные для страны решения", — заявил ранее президент.