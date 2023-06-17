Токаев рассказал участникам Национального курултая о своей мечте

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Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального курултая в Туркестане рассказал казахстанцам о том, что мечтает построить президентскую библиотеку, которая будет работать круглые сутки, передает BaigeNews.kz



"Говоря словами Мартина Лютера Кинга, у меня есть план, можно сказать, мечта – построить президентскую библиотеку, которая работала бы 24 часа в сутки. Такую библиотеку я видел в Анкаре. Посетители этой библиотеки имеют возможность ознакомиться как с художественной, так и специальной литературой, издающейся во всем мире. Думаю, что такую библиотеку у нас можно построить", — рассказал президент во время выступления.

Также Токаев сделал акцент на том, что нужно популяризировать национальные ценности по средством популярных среди молодежи каналов.

"Недавно депутат Мажилиса Ерлан Саиров сообщил о проработке различных возможностей по популяризации нашей культуры посредством платформы TikTok. Я поддерживаю данную инициативу. Продвижение наших национальных ценностей в широко используемых молодежью социальных сетях — правильный шаг", — сказал Токаев.

Напомним, в Туркестане проходит второе заседание Национального курултая "Әділетті Қазақстан – Адал азамат".

Ранее президент рассказал о том, что систему государственных наград необходимо трансформировать, а также о том, что многотомник по истории Казахстана выпустят в 2024 году. Кроме того, глава государства предложил усовершенствовать национальную символику.

Также, выступая на курултае, Касым-Жомарт Токаев высказал обеспокоенность влиянием соцсетей на молодёжь.