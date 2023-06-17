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В Казахстане найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Об этом на заседании Национального курултая в Туркестане объявил глава государства Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz.

"В завершение хочу поделиться с вами еще одной новостью, которая поднимет дух нашего народа. Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Это знаковое событие в духовной жизни нашей страны. Марал ишан был широко известен в народе. Он был верным соратником Кенесары хана, занимающего особое место в нашей истории. В течение двух столетий этот Коран передавался из рук в руки и в конечном счете был вывезен за границу. Благодаря помощи неравнодушных людей, меценатов мы вернули его в Казахстан. В Коране имеются оттиски печатей Марала ишана и Кенесары хана", — сказал Токаев.

Он также уточнил, что реликвия прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых. Полученные результаты подтверждают принадлежность Корана Маралу ишану и факт его передачи Кенесары хану.

"Любая цивилизованная страна с особым трепетом относится к своему историческому наследию, которое всячески оберегается и выставляется в музеях, других специальных учреждениях. Мы также должны почитать и бережно хранить наследие предков. В ближайшее время этот Коран будет передан Духовному управлению мусульман Казахстана. Эта реликвия — наше общенациональное достояние. Необходимо, чтобы столь ценный духовный артефакт был в священном для нашего народа месте. Поэтому считаю, что Коран должен находиться в мавзолее Ходжи Ахмеда Яссауи. В свое время наш народ в возвращении Тайказана увидел доброе предзнаменование. И спустя непродолжительный период Казахстан стал независимым государством. Думаю, что возвращение в страну Корана, который был у Кенесары хана, также будет добрым знаком. Давайте все вместе пожелаем, чтобы это событие стало началом новой эпохи в истории Казахстана", — отметил глава государства.

Напомним, 17 июня в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.

Темами для обсуждения стали острые проблемы в различных сферах жизни казахстанцев, в том числе и сохранении культурых ценностей и воспитании молодёжи. Перед началом курултая глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.