Почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая

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Почему Национальный курултай проведут в Туркестане, и кто был приглашен, рассказал представитель АНК.

Второе заседание Национального курултая президент страны Касым-Жомарт Токаев проведет 17 июня в Туркестане. На рабочей сессий от АНК Мурад Ахмедов отметил, что Туркестан является духовным центром Казахстана, а его участники – яркие выходцы из народа, передает BaigeNews.

"Казахстан практически на 80 процентов является страной исламского мира. Туркестан – священная земля казахов и духовный центр страны. Национальный курултай - экспертная площадка по защите национальных интересов, духовных ценностей и морали народа Казахстана. Другие этносы Казахстана также в разное историческое время проводили национальные курултаи. Поэтому мы имеем всеобъемлющий опыт в проведении таких мероприятий. Многие помнят, как в 1992 году был создан всемирный курултай казахов, сегодняшнее мероприятие – народный курултай. Это разные события. Мы находимся в обстановки культуры ислама. Президент обозначил основные цели проведения курултая: продвижение, экономических, политических реформ через представителей всех слоев населения", - рассказал Мурад Ахмедов.

В списке участников курултая: депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, члены общественных советов регионов, представители сфер образования, культуры, спорта и СМИ Республики.

"На курултай были собраны яркие личности и лидеры. Это выходцы из народа, двигатели прогресса. Команда единомышленников, патриотов, которые способны реализовать яркие идеи развития Казахстана через государственный аппарат", - отметил Мурадов.

В рамках сессии выступили известные общественные деятели, депутаты Парламента, члены общественных советов из регионов, руководители СМИ, эксперты: Бану Нургазиева, Азат Перуашев, Уайс Ерсайынулы, Байдильда Жылкышиев, Нуртай Сабильянов, Ахмет Мурадов, Айгуль Орынбек, Талгат Калиев, Таттыгуль Талаева.