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Усовершенствовать национальную символику предложил Токаев на Национальном курултае
Президент Казахстана вновь поднял вопрос усовершенствования геральдической символики Республики Казахстан. Особый акцент он поручил сделать на единый дизайн для всех областей, передаёт BaigeNews.kz
"На сессии АНК я уже поднимал этот вопрос. Необходимо привести в единый дизайн гербы регионов и областей Казахстана. Сейчас многие из них не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Это вызывает обоснованную критику общественности. Поэтому в данной сфере необходимо провести тщательный анализ и выработать общие подходы. Следует упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов. Отдельно остановлюсь на системе государственных наград. В этой важной сфере у нас сложились свои устоявшиеся традиции", — пояснил Касым-Жомарт Токаев.
Напомним, глава государства с рабочей поездкой находится в Туркестане, где стартует Национальный курултай.
В списке участников кроме главы государства: депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, члены общественных советов регионов, представители сфер образования, культуры, спорта и СМИ Республики.
Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.
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