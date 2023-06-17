Усовершенствовать национальную символику предложил Токаев на Национальном курултае

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Президент Казахстана вновь поднял вопрос усовершенствования геральдической символики Республики Казахстан. Особый акцент он поручил сделать на единый дизайн для всех областей, передаёт BaigeNews.kz

"На сессии АНК я уже поднимал этот вопрос. Необходимо привести в единый дизайн гербы регионов и областей Казахстана. Сейчас многие из них не соответствуют самым элементарным требованиям и канонам, различаясь по форме и содержанию. Это вызывает обоснованную критику общественности. Поэтому в данной сфере необходимо провести тщательный анализ и выработать общие подходы. Следует упорядочить систему разработки и утверждения региональной символики, сделав ее единой для всех регионов. Отдельно остановлюсь на системе государственных наград. В этой важной сфере у нас сложились свои устоявшиеся традиции", — пояснил Касым-Жомарт Токаев.

Напомним, глава государства с рабочей поездкой находится в Туркестане, где стартует Национальный курултай.

В списке участников кроме главы государства: депутаты, члены Ассамблеи народа Казахстана, члены общественных советов регионов, представители сфер образования, культуры, спорта и СМИ Республики.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.