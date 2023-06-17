Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года

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Поработать над стратегической задачей по подготовке многотомной истории Казахстана поручил глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на втором заседании Национального курултая в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению президента, очень важно укреплять историческое самосознание нации. Новое издание об истории страны будет содержать семь томов.

"Все развитые государства уделяют особое внимание формированию канонического образа своего прошлого. В этом ключевую роль играет многотомное научное издание по истории страны. Стратегическая задача по подготовке многотомной истории Казахстана, отвечающей современным научным подходам, все годы Независимости оставалась нерешенной в полной мере. Поэтому в статье "Независимость превыше всего" мною была инициирована подготовка нового многотомного издания по истории Казахстана. Группой отечественных и зарубежных историков проведена первичная работа по написанию семи томов истории Казахстана с древнейших времен до наших дней", — сказал президент.

Он отметил, что теперь дело за основательной научной и стилистической редакцией материала, единым визуальным оформлением.

"Необходимо, чтобы семитомник исключил концептуальные ошибки и недочеты прошлых изданий, охватывал все последние открытия по истории Казахстана, органично включал в общемировой контекст происходившие на нашей территории исторические процессы, представлял собой цельную и объективную летопись страны без нагромождения противоречивых фактов и мифотворчества. Принципиально важно сделать текст легким и интересным для восприятия читателей всех возрастов", — сказал Токаев.

Он подчеркнул, что подготовку многотомника по истории Казахстана нужно завершить до середины следующего года. А затем следует провести его широкое обсуждение в научной среде.

"Этот труд внесет большой вклад в укрепление нашей государственности и исторического самосознания нации. Наша многовековая история – это предмет нашей национальной гордости, важная составляющая культурного кода нашего народа. Поэтому одной из первостепенных задач государства является создание необходимых условий для её всестороннего изучения, осмысления и популяризации", — заключил глава государства.

По его словам, важным инструментом исторического познания выступает археология.

"Ключевой научной организацией страны, занимающейся системным изучением нашего уникального исторического наследия, является Институт археологии в Алматы. Его нынешнее состояние весьма плачевное. Для модернизации и обеспечения должной работы Института нужно создать необходимые условия, обеспечив его соответствующими ресурсами. При Институте целесообразно создать специальный фонд археологических находок. Такой опыт широко распространен в мире", — отметил Президент.

Напомним, 17 июня в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.