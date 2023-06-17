Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев

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О необходимости повышать статус человека труда напомнил глава государства на заседании Национального курултая в Туркестане, передаёт BaigeNews.kz.

Президент Казахстана предложил учредить в стране новый государственный праздник.

"Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты. Каждый, кто неустанно трудится, рано или поздно станет настоящим профессионалом своего дела. А настоящие профессионалы будут всегда востребованы. Мы уделяем особое внимание повышению статуса человека труда. В нашей стране существуют различные профессиональные праздники. Однако зачастую они проходят незаметно.На мой взгляд, заслуги лучших специалистов следует отмечать на государственном уровне в День труда. Этот шаг будет способствовать утверждению культа труда в нашем обществе. По сути, ведь не важно какую работу выполняет человек, гораздо важнее, как он ее делает. Будь это министр или аким, строитель, врач или учитель – главное, чтобы каждый добросовестно выполнял возложенные на него задачи, честно зарабатывал себе на жизнь", — сказал Токаев.

Он отметил, что обладатель звания "Қазақстанның Еңбек Ері" Вадим Басин очень хорошо высказался по вопросам продвижения в нашем обществе ценностей труда.

"Кто является настоящим человеком труда? Прежде всего, это специалист, который полностью выкладывается, чтобы качественно выполнить свою работу. Настоящий человек труда – это человек дела и ответственный гражданин. К чему приводит безответственность хорошо показали недавние пожары. Такая безответственность есть не только в лесном хозяйстве, но и других отраслях", — заявил президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что всерьёз обеспокоен влиянием социальных сетей на сознание молодых казахстанцев. Также глава государства отметил, что сохранение и развитие культуры, искусства Казахстана — первостепенная задача, которая стоит перед обществом.

На курултае президент рассказал о том, что систему государственных наград необходимо трансформировать, а также о том, что многотомник по истории Казахстана выпустят в 2024 году. Кроме того, глава государства предложил усовершенствовать национальную символику.