Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев

Фото: Акорда

На заседании Национального курултая в Туркестане президент страны Касым-Жомарт Токаев высказался о работе госаппарата, передаёт BaigeNews.kz.

"Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе государственного аппарата, чиновников. Эти претензии обоснованы. Мы уже приняли целый ряд мер, направленных на обновление государственного аппарата. Задача состоит в том, чтобы усилить самоуправление на местах, дать больше самостоятельности государственным служащим.Кроме того, проведены выборы районных и сельских акимов. Избрание в областные маслихаты проводится по смешанной системе, а в районные – исключительно по одномандатным округам. Впереди большая работа, на завершение которой потребуется время. Главное – изменить сознание представителей государственного аппарата. Они должны приходить на работу с полной решимостью служить народу и стране, а не для получения ложного авторитета среди своих родственников и в обществе. В этом заключается понятие "Адал азамат", — сказал президент .

Касым-Жомарт Токаев отметил, что в последнее время провёл большие кадровые изменения в государственном аппарате.

"При этом не была допущена кампанейщина и тотальная чистка рядов госслужащих, прежде всего высокого уровня. Учитывались их деловые качества и опыт. В то же время, ряд важных министерств возглавили молодые и способные люди. Возможно, им не хватает опыта, в том числе жизненного, но это дело наживное. Главное, они обладают необходимыми знаниями и желанием честно трудиться на благо нашей страны. Процесс обновления управленческого звена будет продолжаться, — заявил глава государства.

Кредо президента, по его словам, состоит в том, что министры, акимы и другие государственные служащие должны сочетать в себе два основных качества – профессионализм и патриотизм.

"Их личная преданность Главе государства меня не интересует. Не нужно восхвалять Президента, гораздо важнее честно и добросовестно работать, чтобы заслужить доверие и уважение граждан. Это касается всех государственных служащих.Я уже говорил о том, что в результате проведенных реформ Президент в Казахстане становится государственным управленцем, менеджером, с которым народ заключает контракт на семилетний срок, обозначенный в Конституции. Президент – не сакральная фигура, которая стоит выше народа", — заявил Токаев.

Завершая своё выступление, президент рассказал, где пройдёт следующее заседание Национального курултая.

"В прошлом году мы с вами встречались в Улытау, в этом году – в священном Туркестане. Атырауская область — ещё один регион нашей страны, занимающий особое место в национальной истории. Там, в знаменитом Сарайшыке, в свое время располагались ставки многих наших ханов. Поэтому предлагаю провести следующее заседание Национального курултая в этом регионе. Пусть в нашей стране всегда будет единство, согласие и процветание!", — заключил глава государства.

Напомним, в Туркестане стартовал Национальный курултай с участием президента страны.

Ранее сообщалось о том, почему Туркестан выбрали местом проведения Национального курултая.

Темами для обсуждения стали острые проблемы в различных сферах жизни казахстанцев, в том числе и сохранении культурых ценностей и воспитании молодёжи. Также президент рассказал, что в Казахстане найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном. Реликвия прошла тщательную и всестороннюю экспертизу отечественных и зарубежных ученых.